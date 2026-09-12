Söke'de KİPAŞ kağıt fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren KİPAŞ Kağıt Fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.

İhbarı takiben bölgeye sevk edilen ekipler olay yerine hızla ulaştı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi.

Müdahale ve soğutma çalışmaları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine intikal ederek alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı ve büyümesinin, çevreye yayılmasının önüne geçildi.

Söndürüme ve soğutma çalışmaları bölgede halen devam ediyor. Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve olası yeniden alevlenmelerin önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Olay yerindeki müdahale faaliyetleri Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yürütülmeye devam ediyor ve yetkililer yangının nedenine ilişkin çalışmaların süreceğini belirtiyor.

SÖKE’DEKİ KAĞIT FABRİKASI YANGININA İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE