Tarlaya dev mesaj yazdı: Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini havadan ilan etti

Traktör ve pullukla tarlada dikkat çeken çalışma

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, traktörün direksiyonuna geçip pullukla tarlaya büyük harflerle anlamlı bir yazı yazdı. Tunçkol, çalışmasının tamamını drone ile havadan görüntüleyerek kaydetti.

Pullukla tarlaya yazılan yazıda "Karabağ Zaferi 6 yaşında, Türkiye Azerbaycan ebedi kardeşiz" ifadesi yer aldı. Drone görüntüleri, hem bölge halkına hem de daha geniş bir izleyici kitlesine mesaj ulaştırmayı hedefliyor.

amaç: mesajı dünyaya duyurmak:

Tunçkol çalışmanın amacını, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliği vurgulamak ve bu bağı görsel bir dille dünyaya ilan etmek olarak açıkladı. Bölgenin Trakya hattında olması nedeniyle Avrupa'ya sefer yapan uçakların alçak geçişleri sırasında yazının yolcular tarafından da görülebileceğini belirtti.

Sanatçı, özellikle bölgeden geçen yolcu uçaklarına seslenmeyi ve böylece mesajın sınırlar ötesine taşınmasını amaçladığını söyledi: "Bulunduğumuz bölgeden Avrupa’ya giden yolcu uçakları alçak uçuş gerçekleştiriyor. Trakya bölgesinde olduğumuz için Türkiye sınırlarına girdiklerinde bu yazının uçaklardaki yolcular tarafından da görülmesini istiyoruz."

anma: Polat Haşimov'un hatırası:

Tunçkol, çalışmasında Azerbaycan tarihinde dönüm noktası olarak nitelendirilen Karabağ Zaferi'nin anısına yer verdiğini ve özellikle Tümgeneral Polat Haşimov'un hatırasını yaşatmak istediğini ifade etti.

Sanatçı, Haşimov'un 14 Temmuz 2020 tarihinde Ermenistan sınırındaki çatışmalarda 11 silah arkadaşıyla birlikte şehit edildiğini hatırlatarak, elindeki fotoğrafla milli kahramanın anısını tarladaki yazıyla birlikte anmak istediğini belirtti.

Tunçkol'un traktörle tarlaya yazdığı mesaj ve drone görüntüleri, bölgeden geçenler ve sosyal medya üzerinden paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırılıyor.

BURAK TUNÇKOL, TRAKTÖR VE PULLUK KULLANARAK TARLAYA "KARABAĞ ZAFERİ 6 YAŞINDA, TÜRKİYE AZERBAYCAN EBEDİ KARDEŞİZ" YAZDI.