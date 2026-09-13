Tarsus'ta aile trajedisi: Sahil Güvenlik uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son verdi

olayın ayrıntıları:

Mersin'in Tarsus ilçesi Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 47 yaşındaki İsmail S. ile 46 yaşındaki Narin S. arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. İddialara göre İsmail S., eşi Narin S.'nin sahibi olduğu tur şirketine giderek tartıştı ve ardından elindeki tabancayla eşine ateş etti. Aynı silahla kendine de ateş eden İsmail S., olay yerinde hayatını kaybetti.

görev ve uzaklaştırma kararı:

Olay sonrası edinilen bilgiye göre İsmail S.'nin Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yaptığı belirlendi. Çift hakkında, İsmail S. hakkında yaklaşık 1,5 yıldır uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.

soruşturma ve aile:

Polis ekipleri olay yerinde incelemelerini tamamladı. Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi; ayrıca çiftin iki çocuğu olduğu kaydedildi.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE EŞİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜKTEN SONRA İNTİHAR EDEN İSMAİL S.’NİN UZMAN ÇAVUŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI.