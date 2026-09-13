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Gazze'de insansız hava aracı saldırısı: 2 ölü, 13 yaralı

Tal el-Hava Mahallesi'nde sivil araca yönelik İHA saldırısında 2 Filistinli öldü, 13 kişi yaralandı; yaralılar arasında anaokulu öğrencileri de var.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 17:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Gazze'de insansız hava aracı saldırısı: 2 ölü, 13 yaralı

Gazze'de İHA saldırısı iddiası

Filistin kaynaklarına göre, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin batısındaki Tal el-Hava Mahallesi'nde sivil bir araca insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi. Olayda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Olay yerinde yaşananlar:

Kaynaklar, saldırının gerçekleştiği sırada olay yerinden geçen bir otobüste anaokulu öğrencilerinin de bulunduğunu ve bu öğrencilerin de yaralananlar arasında yer aldığını aktardı. Saldırının hedefinin sivil bir araç olduğu belirtildi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Yaralılar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı; bazı yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili bilgiler Filistin kaynakları tarafından paylaşıldı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki Tal el-Hava Mahallesi'nde sivil bir araca düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında anaokulu öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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