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Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçında erken duraklama: fıskiyeler açıldı

Trendyol Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşılaşmasında 2. dakikada sahadaki fıskiyeler açıldı, maç duraklatıldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 17:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçında erken duraklama: fıskiyeler açıldı

Maçta beklenmedik kesinti

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Kasımpaşa karşılaşması, maçın henüz başında yaşanan bir aksaklık nedeniyle durakladı. Karşılaşmanın 2. dakikasında Gençlerbirliği kalesi bölgesindeki fıskiyeler açıldı ve oyun geçici olarak durdu.

olayın gelişimi:

Maçın başlamasının ardından, kale önündeki sulama sisteminin çalışması fark edildi. Kaleci İrfan Can Eğribayat pozisyon alamadığı için hakem oyunu durdurdu. Tribün ve saha personeli kısa süre içinde duruma müdahale etti.

hakem kararı ve maçın durması:

Hakem, fıskiyeler kapatılana kadar karşılaşmayı duraklattı. Olay sırasında oyun güvenliği ve oyuncuların pozisyon alma imkanları öncelikli gerekçe olarak gösterildi. Organizasyonun saha ekipleri kesinti sürecini yönetti.

Yaşanan bu kısa kesinti, maçın genel akışında ani bir duraklama oluşturdu; yetkililer saha düzenini sağlamak için müdahalede bulundu ve fıskiyelerin kapatılması beklendi.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KASIMPAŞA’YI SAHASINDA AĞIRLADIĞI MAÇIN 2....

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KASIMPAŞA’YI SAHASINDA AĞIRLADIĞI MAÇIN 2. DAKİKASINDA SU FISKİYELERİ AÇILDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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