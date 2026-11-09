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Tarsus'ta festival yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 5. Uluslararası Tarsus Festivali, yerli ve yabancı ziyaretçi akınıyla esnaf ve yerel üreticilere ekonomik canlanma sağladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarsus'ta festival yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü

festival kent ekonomisini canlandırdı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Festivali, kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerle sokakları hareketlendirdi. Etkinlik, özellikle yeme-içme işletmeleri, kafeler ve restoranlar ile yerel ürün satan dükkanlarda yoğunluğa neden oldu; satışlar belirgin şekilde artış gösterdi.

yerel üreticilere yeni pazar imkânı:

Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantlarda ürünlerini satışa sunan, çoğunluğu kadınlardan oluşan yerel üreticiler festivalden pay aldı. Stantlarda hem satış hem de marka görünürlüğü sağlanırken, ziyaretçiler Tarsus’un tarihi ve kültürel atmosferi eşliğinde yerel lezzetleri deneyimleme fırsatı buldu.

esnafın görüşleri:

Festivalin kent ekonomisine katkısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan esnaflar, artan ziyaretçi sayısının günlük iş hacmini yükselttiğini belirtti. Mehmet Binici, "Festival yine hareketli geçiyor. Fakat Başkanımız başımızda olmadığı için geçen seneye göre biraz buruk ve hüzünlü geçiyor diyelim. Yoğun bir topluluk var. Esnafa nefes aldırıyor. Ekonomik olarak bize çok katkısı var. Yani şu civarda şu festivale katılıp da ‘iş yapmıyorum, para kazanmıyorum’ diyen esnaf yalan söyler. Şu ekonomik sıkıntıların içerisinde bu festivali düzenleyip de esnafa nefes aldıran Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

Tarsuslu esnaf Metehan Fesli de etkinliğin sokaklara hareket getirdiğini ve satışlara olumlu yansıdığını vurguladı: "Farklı yüzler ve farklı insanlar görüyoruz. Bizim için de güzel oluyor, satışlarımız artıyor. Normalde de bizim burası biraz hareketli bir sokak. Ama böyle günler tuzlu biberi oluyor, daha da güzel oluyor. Festivalin sürmesini hatta yılda 2 kez olmasını isterim."

Festival, yalnızca ticari hareketlilik sağlamakla kalmadı; kültürel etkinlikler ve ziyaretçi trafiği sayesinde Tarsus’un tanıtımına da katkıda bulundu. Yerel esnaf ve üreticiler için bu tür organizasyonların sürekliliği, hem ekonomik hem de sosyal fayda anlamında önemli görülüyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ, KENTE GELEN YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERLE ESNAFIN VE YEREL ÜRETİCİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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