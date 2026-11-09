Genç yetenekler Contact’ta uluslararası sahneye çıktı

festivalde buluşma:

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 12. Contact Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali, dünyanın farklı ülkelerinden genç yönetmenleri İzmir'de bir araya getirdi. 2014'ten bu yana uluslararası düzeyde önemli bir platforma dönüşen festival, bu yıl da zengin film seçkisi, söyleşiler ve uluslararası jüri kadrosuyla dikkat çekti. 12 yıllık süreçte 22 binin üzerinde başvuru alan Contact, bu yıl iki bini aşkın başvuru arasından seçilen yapımlarla sürdürülebilirlik, kurmaca, belgesel ve animasyon türlerinde izleyicilerle buluştu.

ovashvili ve genç yönetmenlere tavsiyeler:

Festivalin konuklarından Gürcü yönetmen George Ovashvili, jüri üyeliği ve konuk konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı. Ovashvili, "Yönetmenin İkili Kimliği: ‘Mısır Adası’ndan Büyük Endüstri Konuşmacılığına" başlıklı seminerinde sinema pratiğine dair gözlemlerini ve deneyimlerini genç sinemacılarla paylaştı. Ovashvili, son dönemde Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Babalarımdan Biri Ay’dır" ile En İyi Film ödülünü kazanmış bir yönetmen olarak tecrübelerini aktardı.

jüri, ödüller ve öne çıkan filmler:

Festivalin uluslararası jüri kadrosunda Tinatin Khutsishvili, Trevor Hope, festival konuk okulu Shota Rustaveli Tiyatro ve Film Devlet Üniversitesi (TAFU) temsilcileri ile birlikte yönetmen ve yapımcı Evrim İnci ve fotoğrafçı-yapımcı Ece Kınacı Orhan yer aldı. Yarışmada Fransa yapımı 'A Princess Guide to Fairytale Love' filmi Büyük Ödül