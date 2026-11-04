Taşköprü'de yeni yaşam alanları: parktan spora ve at çiftliğine projeler ilerliyor

Taşköprü'de projeler hız kesmiyor:

Taşköprü Belediyesi, ilçenin sosyal yaşamını zenginleştirmek ve vatandaşlara yeni kullanım alanları kazandırmak amacıyla bir dizi projeyi eş zamanlı olarak sürdürüyor. İlçe genelinde planlanan park, spor ve sosyal aktivite alanlarıyla farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına yanıt verilmesi hedefleniyor.

Eski emniyet binası alanına yapılan park çalışmaları:

Taşköprü Adliyesi yanında yer alan ve yıkımı tamamlanan eski İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yerine yapılacak parkta beton döküm çalışmaları tamamlandı. Proje, vatandaşların talepleri doğrultusunda şekillendirildi ve özellikle çocukların ve ailelerin güvenle vakit geçirebileceği bir dinlenme alanı olması amaçlanıyor.

Spor alanları ve modern at çiftliği projeleri:

Harmancık Mahallesi'nde yapımı bitirilen basketbol ve voleybol sahalarının çevresine çocuk oyun alanı ve kondisyon alanı eklemek için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca ilçenin sosyal yaşamına farklı bir alternatif sunması planlanan modern at çiftliği projesinde de belediye ekipleri sahada aktif olarak çalışıyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, yürütülen projelerle yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, "Her adımda hizmet, her adımda emek var. Hemşehrilerimizin taleplerini dikkate alarak ilçemizin ihtiyaç duyduğu projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, gençlerimizin spor yapabileceği ve ailelerimizin keyifle vakit geçirebileceği yeni alanlar oluşturuyoruz. Bizim sevdamız Taşköprü, bizim işimiz hizmet. Daha modern, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Taşköprü için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Belediye, planlanan projeleri tamamlayarak ilçede hem günlük yaşamı kolaylaştırmayı hem de sosyal altyapıyı güçlendirmeyi amaçlıyor; çalışmaların tamamlanmasıyla Taşköprü'de yeni buluşma ve spor noktaları ortaya çıkacak.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN VATANDAŞLARIN SOSYAL YAŞAMINA KATKI SAĞLAMAK VE İLÇEYE YENİ YAŞAM ALANLARI KAZANDIRMAK AMACIYLA BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR FARKLI NOKTALARDA DEVAM EDİYOR.