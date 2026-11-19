Tatvan'da Van Gölü için ortak adımlar

Anadolu Su Altı Araştırmaları ve Sporları Derneği (ASAD) ile Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) yönetimleri, Tatvan'da yürütülen Geleceğim Van Gölü’nde Saklı: 14-18 Yaş Gençler İçin Su Altı Teknolojileri ve Kariyer Rotası projesine medya desteği veren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantı, projede yürütülen eğitimlerin, saha çalışmalarının ve ilerleyen dönemde izlenecek iletişim stratejilerinin değerlendirilmesi amacıyla düzenlendi.

projenin kapsamı ve saha uygulamaları:

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projede, Tatvan Kaymakamlığı, Akdeniz Üniversitesi, Bitlis AFAD İl Müdürlüğü ve BİGACEM teknik katkı sağlıyor. Proje kapsamında 14-18 yaş grubundaki gençlere yönelik verilen eğitimlerde, MicroROV ve su altı robotlarıyla yapılan uygulamalar yer aldı. Bu çalışmalar Van Gölü’nün su altı zenginliklerinin araştırılmasına, ekolojik ve kültürel mirasın belgelenmesine doğrudan katkı sunuyor.

Buluşmada saha çalışmalarının basına aktarılması için izlenecek yöntemler, gençlerin edindiği becerilerin görünür kılınması ve elde edilen verilerin geniş kitlelere ulaştırılmasına yönelik talepler ele alındı. Katılımcılar, teknolojik araçların özellikle görüntülenmesi zor alanların belgelenmesinde sunduğu olanakların altını çizdi.

medyanın rolü ve iş birliğinin önemi:

ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, projeye katkı sunan gazetecilere teşekkür ederek, bilimsel çalışmaların toplumla buluşmasında medyanın önemli bir sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Aygün, su altı araştırmaları ve teknolojilerinin çevre koruma, kültürel mirasın belgelenmesi ve yeni meslek alanlarının gelişmesi gibi çok yönlü katkıları bulunduğunu belirtti.

BİGACEM Başkanı Hakan Okay ise yerel basının sadece haber aktarmadığını, aynı zamanda bilimsel ve çevresel projelerin gelişimine katkı veren bir paydaş olduğunu ifade etti. Okay, MicroROV gibi teknolojilerin Van Gölü’nün ekolojik yapısı ve su altı kültür mirasının tanıtılması açısından fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Programın sonunda, projeye medya desteği sağlayan gazetecilere teşekkür belgeleri ASAD Proje Koordinatörü Dr. Arya Biçen tarafından takdim edildi. Katılımcılar, iletişim faaliyetlerinin güçlendirilmesi ve proje çıktılarının daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda ortak taahhütte bulundu.

Ayrıca proje sürecine katkı sunan kurumlara yönelik ziyaretler kapsamında ASAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Aygün, Tatvan Liman Başkanı Yusuf Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek projeye sağladığı katkılardan dolayı teşekkür belgesini takdim etti. Toplantı ve takip süreci, Van Gölü'nde sürdürülecek araştırma ve eğitim çalışmalarının devamı için önemli bir dayanışma zemini oluşturdu.

ANADOLU SU ALTI ARAŞTIRMALARI VE SPORLARI DERNEĞİ (ASAD) İLE BİTLİS GAZETECİLER CEMİYETİ (BİGACEM) YÖNETİMLERİ, TATVAN’DA YÜRÜTÜLEN "GELECEĞİM VAN GÖLÜ’NDE SAKLI: 14-18 YAŞ GENÇLER İÇİN SU ALTI TEKNOLOJİLERİ VE KARİYER ROTASI" PROJESİNE MEDYA DESTEĞİ SAĞLAYAN İLÇEDEKİ GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ.