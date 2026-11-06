Tatvan'da yüksek kesimler beyaza büründü, Nemrut Kalderası beyaz örtüyle kaplandı

yağışlar merkezde yağmur, yüksekte kar bıraktı:

Bitlis’in Tatvan ilçesinde aralıklarla devam eden yağışlar, dün gece saatlerinde sağanağa dönüştü. Gece boyu etkili olan yağışlar ilçe merkezinde bazı noktaları suyla doldurarak göletleri andıran su birikintileri oluşmasına yol açtı.

Yağışların türü rakıma bağlı olarak değişti; ilçe merkezinde yağmur sürerken, yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü ve bazı bölgelerde beyaz örtü başladı.

yüksek rakımlarda kış manzaraları:

Özellikle Nemrut Kalderası ve çevresindeki yüksek rakımlı alanlar gece boyunca etkili olan karla kaplandı. Kar yağışı, bu bölgelerde kısa süreli de olsa kış görüntülerini beraberinde getirdi ve doğal alanlarda beyaz bir örtü oluştu.

ilçe merkezinde etkiler ve sıcaklık:

İlçe merkezinde devam eden yağmurla birlikte hava sıcaklıklarında da hissedilir bir düşüş kaydedildi. Vatandaşlar bazı caddelerde biriken su nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşarken, yetkililer olası olumsuzluklara karşı uyarılarda bulundu.

Tatvan’da son yağışlarla birlikte yüksek kesimlerde kış koşulları şimdiden kendini gösterirken, ilçe merkezinde yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

(HO-MSA-Y)

Tatvan’da yüksek kesimler beyaza büründü