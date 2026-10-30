NGN, Orange Business ile Star of Bosphorus'u bölgesel yapay zekâ ve bulut üssüne dönüştürüyor

NGN ve Orange Business arasında stratejik iş birliği:

İstanbul merkezli teknoloji ve veri merkezi sağlayıcısı NGN, Fransız telekom şirketi Orange Business ile yapay zekâ, bulut ve veri merkezi hizmetlerini kapsayan kapsamlı bir stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma uyarınca NGN, Orange Business’ın Türkiye ve MEA (Orta Doğu ve Afrika) bölgesindeki öncelikli veri merkezi ve altyapı iş ortağı olacak. Taraflar, başta çok uluslu şirketler olmak üzere geniş bir müşteri kitlesine Türkiye üzerinden dünya standartlarında veri barındırma, bulut ve yapay zekâ altyapı hizmetleri sunmayı hedefliyor.

Bölgesel operasyon ve kapasite genişlemesi:

İş birliğinin operasyon merkezlerinden biri olarak öne çıkan Star of Bosphorus Veri Merkezi, Türkiye’nin 'dijital kalesi' ve bölgesel teknoloji üssü konumundaki rolünü pekiştirecek şekilde konumlandırıldı. Artan talebi karşılamak üzere veri merkezi kapasitesi yeni yatırımlarla genişletilecek ve tesisin toplam enerji kapasitesi 22 MW'a çıkarılacak. Anlaşma, Orange Business müşterilerinin dayanıklılık, ölçek ve yerel uzmanlık gereksinimlerini karşılayacak altyapıyı Türkiye üzerinden sağlamayı amaçlıyor.

NGN, mevcut hizmet portföyüyle Türkiye ve uluslararası piyasalardaki kurumlara veri merkezi, bulut ve yapay zekâ altyapıları sunuyor. Orange Business ile yapılan ortaklık, şirketin uluslararası müşteri tabanını genişletirken, Türkiye’yi bölgesel bir dijital üs ve teknoloji merkezi haline getirme hedeflerine hız kazandıracak.

Finansman, sürdürülebilirlik ve teknoloji ortaklıkları:

Projenin teknoloji ve kapasite yatırımlarını desteklemek amacıyla yapılandırılan finansman kapsamında 40 milyon ABD doları tutarında bir yeşil kredi sağlandı. Bu kredi iki bankalı bir yapı çerçevesinde düzenlendi ve proje finansmanı, veri merkezi sektöründe enerji verimliliği ile sürdürülebilirlik gereksinimlerine uygun bir model sunuyor.

Yapı ve Kredi Bankası Ticari ve KOBİ Bankacılığı Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Tolga Özdemir finansmanın yapısı hakkında şunları söyledi: 'Yapı Kredi olarak NGN, Star of Bosphorus Veri Merkezi yatırımına yönelik iki bankalı yapıda sağladığımız 40 milyon dolar tutarındaki proje finansman kredisini, projenin enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yeşil kredi şeklinde düzenledik.' Özdemir, projenin belirlenen PUE (Power Usage Effectiveness) hedefleriyle uluslararası standartlara uygun olduğunu ve yatırımın ülke için önemli bir değer oluşturacağını vurguladı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige de dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarının altyapı, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik perspektifleriyle birlikte ele alınmasının önemine dikkat çekti. Edige, 'Bugün yapılacak enerji verimliliği ve teknoloji yatırımları, şirketlerin maliyet yapısından rekabetçiliğine kadar birçok alanı doğrudan etkileyecek' sözleriyle finansmanın dönüşümü nasıl desteklediğini anlattı.

Teknoloji ortaklıkları ve hedefler:

NGN Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edil, yapay zekâ altyapısının güçlendirilmesinde Amerikan teknoloji firmaları NVIDIA ve HPE GreenLake ile kurulan iş birliklerine işaret ederek, Star of Bosphorus Veri Merkezi'ni NVIDIA sertifikalı bir Yapay Zekâ Fabrikası seviyesine taşımayı hedeflediklerini belirtti. Edil, geliştirilen altyapıların Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sağlayacağını ve Star of Bosphorus yatırımlarıyla bölgesel büyümenin sürdürüleceğini ifade etti.

NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol ise tesisin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin dijital egemenlik vizyonunun somut bir örneği olduğunu vurguladı: 'Star of Bosphorus Veri Merkezi, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin dijital egemenlik vizyonunun ve teknolojik bağımsızlığının en somut örneklerinden biri olarak, yüksek güvenlikli ve kesintisiz hizmet ortamı sunmaktadır.' Erol, Orange Business ile yapılan anlaşmanın tesisin bölgesel bir teknoloji merkezi olduğunu ortaya koyduğunu ve DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi ile iş birliği içinde dijital egemenliği güçlendirecek çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Orange Business Türkiye Ülke Müdürü Sinan Yüksel de iş birliğinin Orta Doğu ve Afrika’daki müşteriler için altyapıyı güçlendireceğini belirterek, 'NGN’nin Star of Bosphorus Veri Merkezi, müşterilerin kritik operasyonlarını desteklemek için gerekli olan dayanıklılık, ölçek ve yerel uzmanlığı bir araya getirmektedir' dedi ve Orange Business’ın ağ, siber güvenlik ve dijital entegrasyon uzmanlığının NGN’in kabiliyetleriyle birleşeceğini söyledi.

Ortaklığın, teknoloji yatırımlarını artırma, nitelikli istihdamı destekleme ve Türkiye’de yüksek katma değerli dijital hizmet üretimini güçlendirme açısından kritik katkılar sağlaması bekleniyor. Sağlanan yeşil kredi ve hedeflenen enerji verimliliği odaklı büyüme modeli, projenin sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı olarak konumlanmasına da hizmet ediyor.

SİNEM EDİGE