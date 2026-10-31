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Tavak köyünde yağmur suyu kanalları temizlendi

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri Kaynaşlı ilçesi Tavak köyünde yağmur suyu kanallarını temizleyerek tahliyeyi kolaylaştırdı ve su birikintilerini önledi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Aslı Han

Tavak köyünde yağmur suyu kanalları temizlendi

Çalışmanın amacı ve kapsamı:

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak köyünde yağmur sularının tahliyesini kolaylaştırmak ve yol güvenliğini artırmak amacıyla su kanallarının temizliğini tamamladı.

Yapılan müdahale, köy yollarında su birikintilerinin önüne geçmeyi ve altyapıdaki tıkanıklıkları gidererek ulaşımı daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Çalışma, kırsal alanlardaki bakım programı kapsamında planlı şekilde gerçekleştirildi.

Müdahalenin detayları:

Ekipler, yol kenarındaki su kanallarında biriken çökelti, yaprak ve benzeri engelleyici maddeleri temizleyerek yağmur suyunun sağlıklı akışını sağlayacak düzenlemeler yaptı. Bu müdahaleler, özellikle yoğun yağış dönemlerinde su birikmesinin yol yüzeyine zarar vermesini engellemeye yönelik olarak uygulandı.

Kırsal hizmetlerin önemi:

Yetkililer, Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin kırsal bölgelerde ulaşım güvenliğini ve altyapı hizmetlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. Bu tür rutin bakım ve altyapı müdahalelerinin köy yollarında sürdürülebilir ulaşımı desteklediği vurgulandı.

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, KAYNAŞLI İLÇESİNDE YAĞMUR SULARININ TAHLİYESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK VE...

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ, KAYNAŞLI İLÇESİNDE YAĞMUR SULARININ TAHLİYESİNİ KOLAYLAŞTIRMAK VE YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SU KANALLARININ TEMİZLİĞİNİ TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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