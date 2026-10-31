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Tahta arabalar Fırtına Vadisi'nde hız sınırlarını zorladı: Laz Ralli 16'ncı yılını tamamladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 16. Laz Ralli'de 44 yarışmacı, Fırtına Vadisi'nin zorlu parkurlarında tahta arabalarla kıyasıya yarıştı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:53

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tahta arabalar Fırtına Vadisi'nde hız sınırlarını zorladı: Laz Ralli 16'ncı yılını tamamladı

Tahta arabalar Fırtına Vadisi'nde hız sınırlarını zorladı: Laz Ralli 16'ncı yılını tamamladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Dikkaya köyünde geleneksel olarak düzenlenen tahta araba yarışları, bu yıl da coşku ve rekabetle devam etti. Halk arasında "Laz Ralli" olarak anılan organizasyonda el yapımı araçlar, Fırtına Vadisi'nin keskin virajları ve dik yamaçlarında test edildi.

yarış rotası ve katılımcılar:

Etkinlik üç ayrı parkurda gerçekleştirildi; çocuklar, gençler ve 40 yaş üstü kategorileri için farklı zorluk seviyeleri belirlendi. Organizasyonu üstlenen MEKADER Başkanı Mevlüt Ali Karaman yarışın kültürel önemine dikkat çekti ve katılımla ilgili şu değerlendirmeyi paylaştı: "Bugün Laz Ralli yarışmamız var yine, 16. kez düzenliyoruz. Görüyorsunuz ortam çok güzel. Daha devamı gelecek inşallah. 3 parkur olarak gerçekleştiriyoruz. Gençler arasında 3 kilometre parkur, o çok zor. Çocuklarınki 1 kilometre. Bir de yaşlıların parkuru var, onlar da 1 kilometre. Onların parkurlar çok kolay ama gençlerin parkurlar bayağı zor. Zorlu bir yarış bekliyor bizi. 16. kez, 16 senedir bu devam ediyor ve geçmişten gelen bir miras bize. Bu tahta araba yarışı bizim gelecek nesillere de devam ettireceğiz. Bu bizim bir kültürümüz. Bunun için yapılıyor. 9-15 yaşta 17 kişi, 15 yaş üstü gençlerde 20 kişi, 40 yaş üstü ihtiyarlarda da 7 kişi olarak şey yapılıyor. Toplamda yani 44 tane yarışmacımız var"

müsabakalar ve yan etkinlikler:

Yarışlarda 44 yarışmacı birbirleriyle kıyasıya mücadele etti; genç kategorisindeki 3 kilometrelik etap özellikle hem hız hem denge açısından zorluk yarattı. Bazı araçlar virajlarda güçlük yaşarken, izleyiciler bölgeye özgü dayanışma ve coşkuyla yarışları takip etti.

Yarışların ardından düzenlenen muhlama yapma ve mısır soyma etkinlikleri de günün sosyal boyutunu öne çıkardı; halkın katılımı ve el emeğiyle şekillenen gösteriler, etkinliğe renk kattı ve geleneksel mirasın kuşaklar arası aktarımına vurgu yaptı.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN TAHTA ARABA YARIŞLARININ BU...

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİNDE HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN TAHTA ARABA YARIŞLARININ BU YIL 16. GERÇEKLEŞTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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