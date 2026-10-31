İzmir barosu yeni yönetimiyle Aliağa'da adli hizmetlerde işbirliğini öne çıkardı

ziyaretin içeriği:
İzmir Barosu'nun Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda baro başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve beraberindeki Yönetim Kurulu üyeleri, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.
ele alınan başlıklar:
Ziyarette, ilçedeki adli hizmetlerin durumu, Yeni Adliye Sarayı projesinin ihtiyaçları ve planları ile Şakran Ceza İnfaz Kurumlarına ilişkin konular görüşüldü. Taraflar, ilçenin ihtiyaçları ve kurumlar arası iletişimin önemine dair karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.
belediye başkanının değerlendirmesi:
Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İzmir Barosu Başkanlığına seçilen Av. Serhat Sökmen ve Yönetim Kurulu üyelerini tebrik ederek yeni görevlerinde başarı diledi. Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi öne çıktı.
Görüşme, iyi dileklerin iletilmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi temennileriyle sona erdi.
İZMİR BAROSU BAŞKANI SERHAT SÖKMEN (SOLDA) ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR
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