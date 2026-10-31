İzmir barosu yeni yönetimiyle Aliağa'da adli hizmetlerde işbirliğini öne çıkardı

İzmir Barosu Başkanı Av. Serhat Sökmen ve yönetimi, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile adliye sarayı, cezaevi ve adli hizmetlerde işbirliğini görüştü.