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Aşkale'den kros gururu: gençler bölge üçüncüsü

Aşkale Karma Takımı, Erzincan'daki Bölgesel Kros Ligi'nde erkeklerde bölge 3'üncüsü oldu; Soner Çelik Türkiye yarı finallerine katılacak.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:49

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aşkale'den kros gururu: gençler bölge üçüncüsü

Aşkale'nin genç atletleri bölge üçüncüsü oldu

Erzincan’da düzenlenen Yükselen Yıldızlar Bölgesel Kros Ligi 2 kilometre yarışlarında Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına yarışan ekipten sevindirici bir sonuç geldi. Aşkale Karma Takımı, erkekler kategorisinde gösterdiği performansla bölge üçüncüsü olarak başarılı bir tablo çizdi.

yarışma detayları:

Takım, antrenör Elif Eyüp idaresinde müsabakalara hazırlandı ve disiplinli bir yarış sergiledi. Aşkale adına parkuru tamamlayan sporculardan Soner Çelik, elde ettiği dereceyle Türkiye Yarı Finalleri'ne katılma hakkı kazanarak ilçeye ayrı bir gurur yaşattı. Elde edilen sıralama, takım çalışmalarının ve sürdürülen antrenman programlarının somut bir başarısı olarak değerlendirildi.

antrenörün değerlendirmesi:

Müsabakaların ardından değerlendirmede bulunan Atletizm Antrenörü Elif Eyüp, elde edilen başarının disiplinli ve özverili çalışmaların karşılığı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çocuklarımız uzun süredir büyük bir azim ve disiplinle çalışmalarını sürdürüyor. Erzincan’da aldığımız bu sonuç bizleri çok mutlu etti. Takım olarak bölge üçüncüsü olmamız ve sporcumuz Soner Çelik’in Türkiye Yarı Finalleri’ne katılmaya hak kazanması çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve bizlere desteklerini esirgemeyen Aşkale Kaymakamımız Sayın Said Muhammed Bilgin’e ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Şuayp Gacır’a şahsım ve sporcularımız adına teşekkür ediyorum. Hedefimiz Aşkale’den daha fazla başarılı ve milli sporcu yetiştirmek."

Aşkale ekibi, bölge derecesi ve Soner Çelik’in Türkiye Yarı Finalleri’ne yükselmesiyle ilerleyen dönemde daha fazla sporcu yetiştirme hedefini sürdürdüğünü duyurdu.

ERZİNCAN’DA DÜZENLENEN YÜKSELEN YILDIZLAR BÖLGESEL KROS LİGİ 2 KİLOMETRE YARIŞLARINDA AŞKALE’DEN...

ERZİNCAN’DA DÜZENLENEN YÜKSELEN YILDIZLAR BÖLGESEL KROS LİGİ 2 KİLOMETRE YARIŞLARINDA AŞKALE’DEN GURURLANDIRAN BİR BAŞARI GELDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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