Tavşanlı leblebisi kutsal topraklarda develerle buluştu

Kütahya'dan umre ibadeti için Mekke'ye giden 22 yaşındaki Ali Dağdelen, memleketinin tanınan yöresel ürünü Tavşanlı leblebisini yanında götürdü. İbadet ve ziyaretlerin ardından karşılaştığı develere leblebi ikram etme kararı alan genç umrecinin anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Develere ikram ve görüntülerin kaydı

Dağdelen'in arkadaşı tarafından kaydedilen görüntülerde, develerin kendilerine uzatılan leblebileri iştahla yediği görüldü. O anlar çevredeki diğer kişilerin de dikkatini çekti ve kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak ilgi topladı.

Olayı anlatan Ali Dağdelen, arkadaşlarının bu fikri söylemesi üzerine denemeye karar verdiğini belirtti. Dağdelen, 'Umre’ye gittik, Allah’ın evini gördük. Oraları ziyaret ettik. Umreci arkadaşlarımız develere leblebi verilebileceğini söylediler. Ben de olur dedim ve gidip develere tattırdım' dedi.

Memleket lezzetinin yankısı

Dağdelen, develerin leblebiyi beğenmesinin yanı sıra çevredeki kişilerin de leblebinin nereden geldiğini merak ettiğini söyledi. 'Onlar da beğendiler, sevdiler. Hocalarımızın da çok hoşuna gitti. Nereden aklına geldi diye sordular. Ben de Tavşanlı’dan getirdiğimi, onların da bu lezzeti tatmasını istediğimi söyledim' ifadelerini kullandı.

Genç umrecinin Mekke'de develere leblebi ikram ettiği görüntüler, hem arkadaş çevresinde hem de sosyal medyada dikkat çekti. Dağdelen, memleketinin yöresel lezzetini kutsal topraklarda farklı bir şekilde tanıtmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü ve kısa sürede paylaşımlar aracılığıyla yayılarak sohbet ve merak konusu oldu. O anlar, hem umre deneyiminin kişisel bir anısı hem de Tavşanlı leblebisinin fark edilirliğini artıran bir olay olarak kayda geçti.

Tavşanlı leblebisini Mekke'de develere ikram etti