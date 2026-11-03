Tavşanlı'da minibüsün arkadan çarptığı akülü engelli aracı sürücüsü yaralandı

kaza nasıl gerçekleşti:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddialara göre A.Ö. yönetimindeki 43 ACN 911 plakalı minibüs, Çardaklı istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halindeyken arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü engelli aracın sürücüsü İ.B. yaralandı.

müdahale ve sağlık durumu:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü İ.B., Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

soruşturmanın seyri:

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. Kazanın oluş nedeni ve kusur oranlarına ilişkin detaylar, yürütülen soruşturma sonucunda belirlenecek.

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