mezar yenileme çalışması tamamlandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, 29 Temmuz 1993 tarihinde şehit düşen Jandarma Er Şemsettin Altınbekin mezarı, uzun süredir yürütülen girişimler neticesinde yenilenerek daha bakımlı ve düzenli bir görünüme kavuşturuldu.

çalışmanın kapsamı:

Yapılan düzenleme, mezarın mevcut durumunun iyileştirilmesini ve ziyaretçiler için daha saygılı bir ortam sağlanmasını hedefledi. Çalışmalar, T.C. Şehit Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği Tavşanlı İlçe Başkanlığı tarafından başlatılan girişimler ve ilgili yetkililerin desteğiyle yürütüldü. Sonuç olarak kabir tamamen yenilenip bakımlı hale getirildi.

dernek başkanının değerlendirmesi:

Dernek yetkilileri ve mahalle sorumluları, şehit yakınlarının ve toplumun beklentilerine uygun bir onarım süreci gerçekleştirildiğini bildirdi. İlçe Başkanı Erol Gündüz, şehitlere sahip çıkmanın ortak bir sorumluluk olduğunu vurguladı ve sürece katkı veren tüm taraflara teşekkür etti.

Erol Gündüz’ün açıklamalarında, şehitlerin vatanın bağımsızlığı ve geleceği için canlarını feda eden en kıymetli emanetler olduğu, hatıralarına sahip çıkmanın, kabirlerini korumanın ve gereken hassasiyeti göstermenin herkesin temel görevi olduğu ifade edildi. Dernek ve şehit aileleri adına emeği geçenlere şükran sunuldu.

Bu tür girişimler, yerel toplumun şehit yakınlarına yönelik duyarlılığını gösterirken, mezarlıkların korunması ve bakımının sürekliliği konusunda da örnek teşkil ediyor. Yenilenen kabir, ziyaretçilerin ve ailelerin daha rahat bir şekilde anma yapabilmesine olanak sağlayacak şekilde düzenlendi.

TAVŞANLI’DA ŞEHİT JANDARMA ER ŞEMSETTİN ALTINBEK’İN KABRİ YENİLENDİ