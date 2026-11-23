TBMM heyeti ve yapılan inceleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu üyeleri, Mustafa Alkayış, Mahmut Tanal, Naci Şanlıtürk ve Enis Berberoğlu başta olmak üzere heyetle birlikte Samsun'un Kavak ilçesindeki S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret ederek cezaevi koşullarını yerinde inceledi. Heyet, hükümlü ve tutukluların sevk işlemleri, kütüphane ve kitap erişimi, sıcak-soğuk suya ulaşım, sağlık hizmetleri, spor faaliyetleri ve sosyal ilişkiler gibi alanlarda değerlendirmeler yaptı.

Denetimin amacı ve kapsamı:

Komisyon Başkanı Mustafa Alkayış, komisyonun kuruluş amacını ve denetleme görevini hatırlatarak 5 Aralık 1990 tarihinde kabul edilen 3686 sayılı Kanun ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu olarak başlayan sürecin, hükümlü ve tutukluların haklarının korunması ve iyileştirilmesine odaklandığını belirtti. Alkayış, amaçlarının devletin gözetimi altındaki kişilerin insan onuruna yakışır şekilde muamele görmesini sağlamak ve hükümlülerin ıslah edilip yeniden topluma kazandırılmasına katkı sunmak olduğunu vurguladı.

Başvuruların değerlendirilmesi ve raporlama süreci:

Alkayış, 28. Yasama Dönemi boyunca komisyonun çok sayıda ceza infaz kurumuna ziyaretler gerçekleştirdiğini, bu kapsamda Sincan, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Erzurum, Erzincan, Bolu, Düzce, İzmir, Niğde, Kırşehir ve Eskişehir'in yer aldığını hatırlattı. Ziyaretlerde tespit edilen hususların, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili yürütme temsilcileriyle paylaşılarak rapora dönüştürüleceğini söyledi. Heyetin açıklamasına göre, kurumlara ulaşan ve incelenmeye alınacak olan 398 başvuru tek tek değerlendirilip raporlaştırılacak ve hem TBMM'ye hem de kamuoyuna sunulacak.

Alkayış, insan haklarının durağan değil dinamik bir alan olduğunu vurgulayarak beklentiler ve standartlar değiştikçe denetim ve düzenlemelerin de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti ve çalışmada yer alan milletvekili arkadaşlarına katkıları için teşekkür etti.

TBMM HEYETİ, S TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU’NDA İNCELEMELERDE BULUNDU. KOMİSYON BAŞKANI MUSTAFA ALKAYIŞ (SAĞDAN İKİNCİ) AÇIKLAMALARDA BULUNDU