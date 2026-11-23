Otobanda yaralanan şahin Görükle Kavşağı yakınında koruma altına alındı

Bursa İstanbul otobanı Görükle Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, yol kenarında baygın vaziyette bir şahin bulundu. Bölgeye intikal eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri şahini yerinden alarak kurtarma çalışması başlattı.

Kurtarma ve ilk müdahale:

Ekipler tarafından bulunduğu yerden dikkatlice alınan yaralı şahin, acil sağlık kontrolleri yapılmak üzere Uludağ Üniversitesine götürüldü. Burada görevli veteriner hekimler tarafından ilk müdahale gerçekleştirildi ve şahinin genel sağlık durumu değerlendirildi.

Tedavi ve teslim süreci:

İlk müdahalesi tamamlanan yaralı şahin, tedavi ve bakım sürecinin sürdürülebilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, şahinin tedavi altında olduğunu ve sürecin takip edileceğini bildirdi.

BURSA'NIN GÖRÜKLE MEVKİİNDE OTOBAN KENARINDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR ŞAHİN YARALANDI. KAZANIN ARDINDAN YOL KENARINDA YARALI HALDE BULUNAN ŞAHİNİ FARK EDEN VATANDAŞLAR, HAYVANIN KURTARILMASI İÇİN HAREKETE GEÇTİ.