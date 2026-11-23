Adıyaman'da yerel eşitlik eylem planı çalıştayı

Adıyaman Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle Kadın Dostu Kentler Programı kapsamında düzenlenen Adıyaman Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı kentteki sosyal politika ve hizmetlerin yönünü belirlemeyi amaçladı. Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, UNFPA Kadın Dostu Kentler Programı Saha Koordinatörü Naz Hıdır, UNFPA Yerel Eşitlik Uzmanı Gözde Yaşar, UNFPA Kilit Uzmanı Zehra Tosun, kurum müdürleri, STK temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Belediyenin kurumsal adımları ve hizmet öncelikleri:

Başkan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma sürecinde fiziki yatırımların yanı sıra sosyal belediyeciliğe odaklandıklarını, fırsat eşitliğini esas alan hizmetlere öncelik verdiklerini vurguladı. Belediyenin bünyesinde ilk kez kurulan Aile Müdürlüğü ile kadınlara ve ailelere yönelik hizmetlerin kurumsal zemine oturtulduğunu belirten Tutdere, müdürlüğün personel ve teknik ihtiyaçlarının karşılanarak sahada uygulamaya geçirildiğini söyledi.

Tutdere, göreve geldiklerinde belediyedeki kadın çalışan oranının yüzde 2 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, kadın istihdamını artırmaya yönelik uygulamaların hayata geçirildiğini aktardı. Özellikle kreşlerde ve belediyenin farklı hizmet birimlerinde kadın istihdamına öncelik verildiğini, kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmasının önemine dikkat çekti.

Kreşler, kütüphaneler ve sosyal alan yatırımları:

Kreş yatırımlarıyla hem kadınların çalışma hayatına katılımının kolaylaştırılmasını hem de çocukların okul öncesi eğitim erişiminin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Tutdere, belediyeye ait iki kreşte yaklaşık 200 çocuğun eğitim gördüğünü ve bu merkezlerde yaklaşık 50 kadının istihdam edildiğini bildirdi. Üçüncü kreş olan Sümerevler Kreşinin 1 Aralık'ta hizmete açılacağını, Altınşehir Kreşi'nde de yakın dönemde eğitime başlanmasının planlandığını belirterek hedeflerinin her mahalleye kreş kazandırmak olduğunu ifade etti.

Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için kütüphane yatırımlarına devam ettiklerini söyleyen Tutdere, kentte bugüne kadar beş kütüphane açıldığını, altıncı kütüphanenin 26 Kasım Perşembe günü vatandaşların kullanımına sunulacağını aktardı. Sosyal yaşam alanlarının artırılması çerçevesinde depremde zarar gören 114 parkın yenilendiğini, ayrıca 27 yeni parkın yapılarak hizmete sunulduğunu bildirdi.

Parkların sadece oyun alanı olmaktan öte spor, yürüyüş ve dinlenme imkanlarıyla ailelerin birlikte vakit geçirebileceği mekânlar olarak tasarlandığını belirten Tutdere, çocukların sağlıklı beslenmesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımı ve dezavantajlı grupların temel hizmetlere erişimini kolaylaştıracak çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Destek hizmetleri ve erişilebilirlik:

Belediye bünyesinde kurulan tavuk çiftliğinde üretilen yumurtaların uygun fiyatlarla vatandaşlara ulaştırıldığını belirten Tutdere, toplum merkezleri aracılığıyla yürütülen eğitim ve sosyal destek programlarının devam ettiğini söyledi. Engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları sorunların bilindiğini, erişilebilirliği artırmaya yönelik çalışmaların önem taşıdığını vurguladı.

Çalıştay kapsamında hazırlanan Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın Adıyaman'ın geleceği açısından kritik olduğunu ifade eden Tutdere, ortaya çıkan görüş ve önerilerin belediyenin hizmet politikalarına yön vereceğini belirtti. Tutdere, katılımcılardan düşüncelerini açıkça paylaşmalarını isteyerek sonuç beyannamesinin belediye için bir yol haritası olarak kabul edileceğini bildirdi.

Toplantının yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmamasını ve kadınların ile dezavantajlı grupların yaşamına doğrudan dokunan somut çalışmaların hayata geçirilmesini hedeflediklerini söyleyen Tutdere, yeniden yapılanma sürecinde dayanışma ve kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekti. Ayrıca emeklilere yönelik yeni bir sosyal yaşam alanı ve tesis projesi üzerinde de çalışıldığını belirterek, Adıyaman'ı daha eşit, erişilebilir ve yaşanabilir bir kent haline getirme kararlılığını yineledi ve çalıştaya katkı sunan kurumlara teşekkür etti.

ADIYAMAN BELEDİYESİ, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER NÜFUS FONU (UNFPA) VE TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ (TBB) İŞ BİRLİĞİNDE, KADIN DOSTU KENTLER PROGRAMI KAPSAMINDA ADIYAMAN YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ.