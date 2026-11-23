Muğla Büyükşehir'den acil yem desteği:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde üretimin sürdürülebilirliğini korumak ve yangın gibi acil durumlarda üreticilerin zararını azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Köyceğiz ilçesi Pınar Mahallesi'nde 14 Kasım 2026 tarihinde çıkan yangında hayvan yemleri zarar gören üretici Nafiye Özbacak için belediye ekipleri hızlı biçimde harekete geçti.

Büyükşehir ekiplerinin müdahalesi:

Tarımsal destek taleplerini değerlendiren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Özbacak'ın başvurusunu yerinde inceleyerek ihtiyaç tespitinde bulundu. Üreticiye 3 adet 50 kilogramlık kesif yem (toplam 150 kg) ile 5 adet kaba yem teslim edildi. Sağlanan bu destekle hayvanların beslenme ihtiyacının karşılanması ve üretimin sürdürülebilirliğinin korunmasına katkı hedeflendi.

Dayanışma ve kırsal üretime destek:

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma ve hayvansal üretimin desteklenmesine yönelik uygulamalarını yangın ve doğal afetlerden etkilenen üreticilere yönelik yardım çalışmalarıyla tamamlıyor. Köyceğiz'de gerçekleştirilen yem desteği, yangın sonrası üreticinin hayvancılık faaliyetlerini sürdürmesine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

Başkan Ahmet Aras konuyla ilgili olarak, "Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimizin iyi gününde de zor gününde de yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bizim için üretim kadar, alın teriyle geçimini sağlayan üreticilerimizin emeğini korumak da büyük önem taşıyor. Hiçbir üreticimizin kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Üreten, emek veren, toprağına ve hayvanlarına sahip çıkan tüm üreticilerimizin yanında olmaya, ihtiyaç duydukları her an imkânlarımız doğrultusunda destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN MAĞDURU ÜRETİCİNİN YANINDA