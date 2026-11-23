Umut Yılmaz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda öğretmenlerin toplumun ve geleceğin inşasındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. Yılmaz, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran kişiler olmadığını; çocukların karakterlerinin, sorumluluk duygusunun ve hayata bakışının şekillenmesinde belirleyici olduklarını söyledi.

öğretmenin toplumsal rolü:

Yılmaz, bir ülkenin kalkınmasının doğrudan yetiştirdiği nesillerle bağlantılı olduğunu belirterek öğretmenlerin taşıdığı sorumluluğun büyüklüğünü vurguladı. Öğretmenlerin sınıfta ders anlatmanın ötesinde; sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, dürüstlüğü ve insan olmanın değerlerini öğrettiklerini ifade etti.

Konuşmasında yer verdiği ifadelerden biri şu şekilde: "Bir çocuğun hayatına dokunmak, aslında bir geleceği değiştirmektir." Yılmaz, öğretmenlerin emeğinin yalnızca bugünü değil yarınları da şekillendirdiğini ve bu nedenle saygı ve minnetin tek güne sığdırılamayacağını söyledi.

şehitkamil'in eğitim önceliği:

Belediye olarak çocukların ve gençlerin eğitimine katkı sunmanın öncelikli görevleri arasında olduğunu belirten Yılmaz, ilçede hayata geçirilen projelerle öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim alması için çalışıldığını aktardı. Eğitim için bu yıl ayrılan bütçeyi de 200 milyon TL olarak açıklayan başkan, anaokuldan üniversiteye kadar farklı düzeylerde öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Yılmaz ayrıca öğretmenlerin ve yetiştirdikleri nesillerin önemine dikkat çekerek, "Öğretmenlerimizin emeklerine sahip çıkmak, onların yetiştirdiği nesillere sahip çıkmak demektir" şeklinde konuştu. Belediyenin sürdürülen çalışmalarda öğretmenleri yol arkadaşı olarak gördüğünü ifade etti.

Mesajını, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş öğretmenleri rahmet ve minnetle anarak sürdüren Yılmaz, görevi başında bulunan ve emek veren tüm öğretmenlere şükranlarını sundu. Emekli öğretmenlere sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilediğini belirtti ve eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü yürekten kutladı.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLAYARAK TÜM ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ KUTLADI.