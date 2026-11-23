ATSO başkanıyla buluşma:

Adıyaman'da Global Girişimcilik Haftası kapsamında düzenlenen Çocuk Girişimciliği Programı çerçevesinde geleceğin girişimci adayları, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Torunoğlu çocuklarla sohbet ederek onların hayallerini ve fikirlerini dinledi.

çocuklarla etkileşim:

Torunoğlu, programda çocukların heyecanına ortak oldu ve onlarla yakından ilgilendi. Ziyaret sırasında çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye ederek onların mutluluğuna katkıda bulundu. Etkinlik, katılımcıların üretme ve sorgulama eğilimini teşvik etmek üzere tasarlandı.

hedef ve farkındalık:

Programda, çocukların küçük yaşta üretim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürüyle tanışmasının önemi vurgulandı. Amaç, çocukları hayal kurmaya, yeni fikirler geliştirmeye ve gelecekte kendi projelerini hayata geçirebilecek donanımı kazanmaya teşvik etmek olarak açıklandı. ATSO tarafından yürütülen etkinlik, girişimcilik ekosistemine erken yaşta yön verme hedefi taşıyor.

ADIYAMAN’DA GLOBAL GİRİŞİMCİLİK HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÇOCUK GİRİŞİMCİLİĞİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE GELECEĞİN GİRİŞİMCİ ADAYLARI, ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI (ATSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEHMET TORUNOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ.