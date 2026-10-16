Galatasaray Ankara'da: Eryaman'da taraftar coşkusu takımı karşıladı

galatasaray ankara'ya ulaştı:

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için Ankara'ya ulaştı.

taraftar karşılama anları:

Esenboğa Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı ekibi karşılayan taraftarlar, oyuncular ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama sırasında kısa süren alkışlar ve fotoğraf talepleri dikkat çekti; bu anlar takımın şehir girişinde sıcak bir atmosfer oluşturdu.

kafile hareketi ve konaklama:

Galatasaray kafilesi, taraftarların gösterdiği ilginin ardından kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele doğru hareket etti. Otel önünde de taraftarlar takımın etrafını sararak destek verdi ve kısa süreli selamlaşmalar yaşandı.

Maç öncesi bu yoğun taraftar desteğinin takımın motivasyonu üzerinde olumlu etkisi olması bekleniyor; yarınki karşılaşmada hem saha içi performans hem de tribün atmosferi yakından takip edilecek.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA GENÇLERBİRLİĞİ İLE OYNAYACAĞI MAÇ İÇİN ANKARA'YA GELDİ.