Tekirdağ’da 24 bin 335 eserle kültür mirası gün yüzüne çıktı

Tekirdağ'da kültür mirası verileri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 Kültürel Miras İstatistikleri temel alınarak hazırlanan 'Tekirdağ İli, Kültürel Miras İstatistikleri' basın bülteni, kentteki müze, eser ve taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin güncel verileri açıkladı.

Müze ve ziyaretçi verileri:

Türkiye genelinde müze sayısı 2025'te yüzde 4,4 artarak 664 oldu. Tekirdağ'da özel müze bulunmuyor; Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 2 müze bulunuyor ve il bu sayıyla 65. sırada yer aldı. Ülke genelinde müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı yüzde 6,8 artışla 65.862.639 olurken, Tekirdağ'da ücret ödenmeyen müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı 23 bin 362 olarak kaydedildi.

Eser dağılımı ve taşınmaz varlıklar:

Tekirdağ sınırları içindeki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı iki müzede toplam 24 bin 335 eser yer alıyor. Bu eserlerin 5 bin 28'i arkeolojik materyal, 2 bin 6'sı etnografik materyal ve 17 bin 301'i sikke olarak sınıflandırıldı; özellikle sikkeler koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı bin 11 olarak bildirildi. Bu varlıkların dağılımı şöyle: 9 anıt ve abide, 35 idari, 179 kültürel, 3 şehitlik, 22 askeri, 59 endüstriyel ve ticari, 71 dini, 73 mezarlık, 526 sivil mimarlık örneği ve 34 kalıntı.

Veriler, Tekirdağ envanterinde sikkelerin öne çıktığını ve taşınmaz çeşitliliğinin koruma önceliklerini şekillendirebileceğini gösteriyor. Ayrıca kentte müze sayısının sınırlı olması, eserlerin sergilenmesi ve korunması açısından planlama ile kaynak ihtiyacını gündeme getiriyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN 2025 YILI KÜLTÜREL MİRAS İSTATİSTİKLERİNDEN YARARLANILARAK HAZIRLANAN "TEKİRDAĞ İLİ, KÜLTÜREL MİRAS İSTATİSTİKLERİ" BASIN BÜLTENİNDE, KENTTEKİ MÜZE, ESER VE TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA İLİŞKİN VERİLER AÇIKLANDI.