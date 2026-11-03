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Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak Süleymanpaşa'da vatandaşları kapalı alanlara yöneltti

Meteoroloji uyarısı sonrası Tekirdağ Süleymanpaşa'da aniden bastıran sağanak, vatandaşları tentelere ve kapalı alanlara sığınmaya yöneltti.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak Süleymanpaşa'da vatandaşları kapalı alanlara yöneltti

Tekirdağ'da aniden bastıran sağanak Süleymanpaşa'da vatandaşları kapalı alanlara yöneltti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için iş yerlerinin tenteleri altına ve çevredeki kapalı alanlara sığındı.

sokaktakilerin tercihleri:

Yağmura sokakta yakalananlar farklı tepkiler verdi; bazı kişiler hemen kapalı bir mekâna yönelirken, yanında şemsiye olanlar yağışa aldırış etmeden yürümeyi sürdürdü. Kent merkezinde günlük yaşam kısa süreliğine etkilendi.

görüntülere yansıyanlar:

Süleymanpaşa'da yağmur altında yürüyen vatandaşlar ve sağanak sırasında yaşanan hareketlilik kameralar tarafından kaydedildi. Görüntülerde, insanların tenteler altına ve iş yerlerinin girişlerine sığındığı, bazı kişilerin ise şemsiyeyle yollarına devam ettiği görülüyor.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE SAĞANAK...

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN UYARILARININ ARDINDAN TEKİRDAĞ’IN SÜLEYMANPAŞA İLÇESİNDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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