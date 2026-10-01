Tekirdağ'da kaçırıldığı iddia edilen araç zincirleme kazaya neden oldu, içinde 4 yaşındaki çocuk vardı

Olayın gelişimi:

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen kazada, iddiaya göre E.G. isimli kişi, marketten çıkan bir vatandaşın torununu araca bindirdiği sırada aracı iterek aldığı öne sürüldü. Şüpheli, 59 APE 174 plakalı otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Kaçış sırasında Hürriyet Mahallesi sınırlarında bir yayaya çarpan araç, çarpma sonrasında durmayarak yoluna devam etti. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil Çevre Yolu'na çıkarak İstanbul istikametine doğru ilerledi. Bu güzergâh üzerinde sürücünün kullandığı araç, daha sonra O.Y. yönetimindeki 34 CFP 466 plakalı araç ile Ş.K. yönetimindeki 34 KRE 144 plakalı araca da çarptı.

Kazada yaralananlar ve müdahale:

Kazalarda ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan yaya ile iki sürücüye ilk müdahale yapılarak durumları stabil hale getirildikten sonra tedavi amacıyla ambulanslarla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldılar. Olayda toplam üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Şüphelinin yakalanması ve çocukla ilgili gelişme:

Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli E.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Olayda kullanılan otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk, ekipler tarafından güvence altına alındı ve kısa süre sonra aile bireylerine teslim edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Gelişmelerin ardından yetkililer, kazayla ilgili görgü tanıklarının ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesine devam edildiğini bildirdi. Soruşturmanın sonuçlanmasına kadar detayların netleşmeye devam edeceği aktarıldı.

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