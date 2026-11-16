Tekirdağ’da motokuryenin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

kaza anı ve güvenlik görüntüleri:

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosikletin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Fatih Caddesi üzerinden sokak geçişi yapan bir otomobilin ile motosiklet arasında ani bir çarpışma yaşandığı görülüyor.

Olay yerindeki kayıtlarda çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücünün kaldırım kenarına doğru savrulduğu ve yerde hareketsiz kaldığı belirgin şekilde görülüyor.

yaralının müdahalesi ve hastaneye sevk:

Çarpışmada yaralanan kişinin İ.Y. olduğu, yaralının motokurye olarak çalıştığı ve kaza sonrası ağır yaralandığı bildirildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı İ.Y., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve gözaltı:

Otomobili kullanan S.B. gözaltına alınırken, emniyet güçlerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. Yetkililer, olayın kesin nedenini belirlemek için görüntüler ve tanık ifadelerini değerlendiriyor.

Görüntüler, çarpışma anının ve kazanın oluş şeklinin tespiti açısından soruşturma sürecinde delil niteliği taşıyor.

TEKİRDAĞ’DA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN YARALANDIĞI FECİ KAZA KAMERAYA YANSIDI