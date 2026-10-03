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Tekke Kur’an kursunda ilçe vaizinin katılımıyla öğretici ve öğrenci değerlendirmesi

Tekke Kur’an Kursu’nda İlçe Vaizi Emrullah Sayar’ın katılımıyla öğreticiler ve öğrenciler, sûrelerin faziletleri ve içerikleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tekke Kur’an kursunda ilçe vaizinin katılımıyla öğretici ve öğrenci değerlendirmesi

Tekke Kur’an Kursu değerlendirme programı:

Bandırma Tekke Kur’an Kursu’nda düzenlenen programda, İlçe Vaizi Emrullah Sayar öğreticiler ve öğrencilerle bir araya gelerek dini metinlerin yorumlanması ve eğitim yaklaşımı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Toplantı, sohbet ve karşılıklı görüş alışverişi formatında gerçekleşti.

Öğreticilerle yapılan değerlendirme:

Programda, kurs öğreticileriyle yürütülen sohbette sûrelerin faziletlerine ilişkin rivayetler ile sûrelerin içerikleri arasındaki ilişki ele alındı. Bu bölümde, Dr. Mustafa Mehmetoğlu’nun "Sûrelerin Faziletlerine Dair Rivayetlerin Sûrelerin İçeriği ile İlişkisi" başlıklı araştırma makalesinden yararlanıldı ve metindeki tespitlerin sınıf içi anlatım ve öğrenci yönlendirmelerine nasıl yansıtılabileceği tartışıldı.

Katılımcılar, rivayetlerin metin bağlamı içinde değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, öğretim sırasında kaynakların dikkatle aktarılması ve anlaşılırlığın ön planda tutulması gerektiği konusunda görüş birliğine vardı. Sohbet, uygulamaya dönük öneriler ve örnek yaklaşımlar etrafında şekillendi.

Öğrencilerle yapılan sohbet:

Programın ikinci bölümünde İlçe Vaizi Emrullah Sayar, Tekke Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya geldi. Sayar, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Lafzın Hâmili Mananın Âmili" adlı eserin 1. cüzünün 20. sayfasında yer alan bölüm üzerinden öğrencilerle değerlendirmeler yaptı ve metinlerin anlaşılmasına yönelik soruları yanıtladı.

Öğrencilerle gerçekleştirilen bölümde, metin okuma alışkanlıkları, anlamlı okuma yöntemleri ve rivayetlerin eğitimdeki rolü üzerinde duruldu. Katılımcıların soru ve katkuları üzerine yapılan tartışmalar, ders içeriğinin zenginleştirilmesi ve öğretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik somut fikirler üretti.

Program, yapılan değerlendirmeler ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. Etkinlik, kurs içi eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik adımların konuşulduğu yapıcı bir ortam sundu.

BANDIRMA TEKKE KUR’AN KURSU’NDA, İLÇE VAİZİ EMRULLAH SAYAR’IN KATILIMIYLA ÖĞRETİCİLER VE...

BANDIRMA TEKKE KUR’AN KURSU’NDA, İLÇE VAİZİ EMRULLAH SAYAR’IN KATILIMIYLA ÖĞRETİCİLER VE ÖĞRENCİLERLE DEĞERLENDİRME PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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