Kastamonu ormanlarından çıkan formülle doğal güneş koruması tescillendi

çalışmanın arka planı:

Kastamonu Üniversitesi akademisyenleri, üç yıllık bir çalışmanın ardından ormanlarda yetişen mantar türlerinin biyoaktif bileşenlerini kullanarak doğal içerikli bir güneş kremi formülasyonu geliştirdi. Projeyi yürütenler arasında Prof. Dr. Temel Kan Bakır ile Dr. Öğretim Üyesi Mertcan Karadeniz yer alıyor. Araştırmacılar, mantar ekstratlarının içerdiği fenolik ve antioksidan bileşiklerin UV dalga boylarında aktif olduğunu tespit ederek bu bileşikleri güneş koruyucu bariyer oluşturmak için değerlendirdi.

üretim ve patent süreci:

Çalışmada öncelikle ayı, kanlıca (Lactarius deliciosus) ve reishi (ganoderma) gibi mantar türleri tespit edilip toplanarak laboratuvar ortamında özleri çıkarıldı. Bu ekstratlar, krem üretim aşamalarından geçirilerek sentetik UV filtreleri içermeyen bir ürün haline getirildi. Elde edilen prototip, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenerek patentlendi; patent başvurusu özellikle Lactarius deliciosus mantarının güneş kremi kullanımını kapsıyor.

ürünün teknik özellikleri:

Geliştirilen krem, laboratuvar değerlendirmelerinde SPF 25+ düzeyinde koruyuculuk gösterdi ve araştırmacılar doğal ekstratlarla yaklaşık 28 faktör civarında etkinlik sağlandığını belirtiyor. Formülasyon tamamen doğal içeriklerle hazırlanmış olup sentetik UV filtreleri kullanılmadığı için hassas ciltler için uygun bir alternatif olarak öne çıkıyor. Araştırmacılar, mantar ekstraktlarının sağladığı antioksidan etkinin de cilde ek fayda sunduğunu vurguluyor.

gelecek adımlar ve değerlendirmeler:

Ekip, ürünün SPF 50+ düzeyine yükseltilmesi için destekleyici maddeler ve cilt bakım bileşenleri üzerinde çalışmaya devam ediyor; şu anda prototip üretimi için birçok firma ile görüşmeler sürüyor. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, projenin üniversitenin bölgesel doğal zenginlikleri bilimsel bilgiyle buluşturmaya dönük yaklaşımını yansıttığını belirterek sağlık ve kozmetik alanında sürdürülebilir, çevre dostu ürüne katkı sağlayacak çalışmaları destekleyeceklerini ifade etti.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DOĞA KORUMA VE BİYOÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ BAŞKAN YARDIMCISI DR. ÖĞRETİM ÜYESİ MERTCAN KARADENİZ, ““MANTAR EKSTRATINI KULLANARAK 25 FAKTÖRLÜK GÜNEŞ KREMİ GELİŞTİRDİK. 3 YILIN SONUNDA GÜNEŞ KREMİ PROJEMİZİN PATENTİNİ ALMIŞ OLDUK” DEDİ.