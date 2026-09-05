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SUBÜ, TEKNOFEST 2026'da üç araçla finale kalan tek üniversite oldu

SUBÜ TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Elektrikli Araç Yarışları’nda iki hidromobil ve bir elektromobil ile piste çıkarak üç araçla finale kalan tek üniversite oldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Taylan Polat

SUBÜ, TEKNOFEST 2026'da üç araçla finale kalan tek üniversite oldu

SUBÜ üç araçla finallerde öne çıktı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesindeki TETRA Takımı, TEKNOFEST 2026 Uluslararası Elektrikli Araç Yarışları’nda piste sürdüğü üç araçla finallere kalmayı başardı. Organizasyona Gebze ev sahipliği yaptı ve toplam 44 elektromobil ile 11 hidromobil olmak üzere 55 ekip mücadele etti.

Takım ve destek:

SUBÜ TETRA Takımı, SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü çatısı altında yarışlara katıldı. İlk pist gününde SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık de takımın yanında olarak öğrencilere destek verdi. Takım yarışlarda iki hidromobil ve bir elektromobil olmak üzere üç araçla yer aldı ve ilk sürüş haklarını başarıyla tamamladı.

Parkur ve değerlendirme kriterleri:

Yarışlar üç tur üzerinden yapılıyor; parkurda ekipleri zorlayan 10 saniyelik duraklama noktaları, slalom bölümleri ve kasisler bulunuyor. Organizasyonda hızın yanı sıra enerji yönetimi, sürüş stratejisi ve araç dayanıklılığı belirleyici oluyor. Kurallara uygun şekilde parkuru en kısa sürede tamamlayan takımlar üst sıralara yükseliyor.

SUBÜ’nün üç araçla finallere kalan tek üniversite olması, takımın teknik hazırlık, strateji ve dayanıklılık alanlarındaki başarısını gösteriyor. Bu sonuç, üniversitenin teknoloji yarışmalarına verdiği önemin ve öğrencilerin saha deneyiminin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TETRA TAKIMI, TEKNOFEST 2026 ULUSLARARASI ELEKTRİKLİ ARAÇ...

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ TETRA TAKIMI, TEKNOFEST 2026 ULUSLARARASI ELEKTRİKLİ ARAÇ YARIŞLARI'NDA PİSTE ÇIKARDIĞI ÜÇ ARACIYLA FİNALLERDE MÜCADELE EDEN TEK ÜNİVERSİTE OLDU.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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