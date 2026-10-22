Tel el-Hava'da araç hedef alındı: bir ölü, beş yaralı

Tel el-Hava saldırısı:

İsrail, Gazze Şehri'ndeki Tel el-Hava bölgesinde bir otomobili İHA ile hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Filistinli tıbbi kaynaklar, hayatını kaybedenin Gazze sakini Fuad el-Gul olduğunu bildirdi. Olayın ardından bölgeye sivil savunma ve itfaiye ekipleri sevk edildi; itfaiye ekipleri saldırı sonrası alev alan aracı söndürdü.

Görgü tanığının anlatımı:

Görgü tanığı Muhammed Felah, caddede yürürken bölgeyi sarsan şiddetli bir patlama ile irkildiğini, hedef alınan aracın alevler içinde kaldığını ve çevresinde yaralıların yattığını gördüğünü aktardı. Felah, yoldan geçenlerle birlikte yangını söndürmek ve yaralılara ilk yardım yapmak için koştuklarını, bölgedeki durumun son derece zor olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı verileri:

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısının bin 538'e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 498 olduğunu bildirdi. Bakanlık ayrıca, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının 74 bin 498 ve toplam yaralı sayısının 175 bin 616 olduğunu aktardı.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde bir otomobile düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.