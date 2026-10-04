Telefon dolandırıcılığıyla 19 milyon TL'lik kayıp: 9 tutuklama

olayın seyri

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, kendilerini polis, asker ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtan şüphelilerin telefonla aradıkları 68 yaşındaki bir vatandaşı yönlendirip ikametindeki ziynet eşyası ve dövizleri teslim aldırdığı ortaya çıktı. Mağdurun beyanına göre, söz konusu yöntemle yaklaşık 19 milyon TL değerinde maddi kayıp yaşandı ve kişi şikayetçi oldu.

Olay, Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince teknik ve fiziki takiplerle aydınlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

operasyon ve yakalamalar:

Ekiplerin belirlediği adreslere yönelik olarak 29 Eylül 2026 tarihinde İstanbul, İzmir, Manisa, Şanlıurfa, Erzurum, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda mağdurun mağdur edilmesiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

soruşturma sonrası adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 9 kişi "Örgütlü Şekilde Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Yağma, Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Bu tür telefon dolandırıcılıklarında şüpheliler sıkça resmi görevli numaralarını ya da kimlik bilgilerini kullanarak güven oluşturuyor ve mağduru "suçluları yakalama" gibi gerekçelerle eşyasını teslim etmeye ikna ediyor. Yetkililer, benzer vakalarda resmi kurumların doğrudan vatandaşlardan para ya da değerli eşya talep etmeyeceğini, şüphe durumunda Emniyet birimlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulması gerektiğini hatırlattı.

TEKİRDAĞ’IN ŞARKÖY İLÇESİNDE KENDİLERİNİ POLİS, ASKER VE CUMHURİYET SAVCISI OLARAK TANITARAK 68 YAŞINDAKİ VATANDAŞIN YAKLAŞIK 19 MİLYON TL DEĞERİNDEKİ ZİYNET EŞYASI VE DÖVİZİNİ ALAN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 11 ŞÜPHELİDEN 9’U TUTUKLANDI.