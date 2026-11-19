BiP 5.6 ile gelen yenilikler

Türkiye'nin yerli mesajlaşma uygulaması BiP, 5.6 sürümüyle kullanıcılara daha kişisel ve pratik bir deneyim sunuyor. Güncelleme, sohbetlerden görüntülü görüşmelere ve video izleme anına kadar farklı noktalarda kolaylık sağlayan yenilikler getiriyor.

kişiye özel çıkartmalar:

Yeni sürümde kullanıcılar galerilerinden seçtikleri fotoğrafları düzenleyerek kendi çıkartmalarını oluşturabiliyor. Çıkartma menüsündeki Çıkartma oluştur seçeneği sayesinde fotoğraf kırpma, düzenleme ve eğlenceli çıkartma haline getirme adımları basit bir akışla gerçekleşiyor. Bu özellik, unutulmaz anları sohbetlere daha kişisel ve eğlenceli bir biçimde taşımaya olanak tanıyor.

görüntülü görüşmeler ve video kontrolü:

Görüntülü görüşmelere eklenen sanal arka plan seçeneği ile kullanıcılar ister BiP galerisindeki görselleri ister kendi galerilerindeki fotoğrafları arka plan olarak belirleyebiliyor. Ayrıca ışık ve rötuş ayarlarıyla görüşme sırasında görünüm kişiselleştirilebiliyor. Video izleme deneyiminde ise ekranın sağ veya sol bölümüne basılı tutarak videoları hızlıca ileri sarma imkanı getiriliyor; bu sayede uzun içeriklerde istenilen noktaya ulaşmak daha pratik hale geliyor.

Güncelleme, hem iOS hem de Android kullanıcıları için ücretsiz olarak indirilebiliyor ve BiP deneyimini daha esnek, kişisel bir kullanım sunacak şekilde genişletiyor.

BİP, 5.6 SÜRÜMÜYLE KULLANICILARINA YENİ ÖZELLİKLER SUNUYOR.