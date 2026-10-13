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Tepebaşı'nda jandarmadan kapsamlı narkotik operasyonu: bir kişi tutuklandı

Eskişehir Tepebaşı'nda jandarma ekiplerinin adres aramasında çok sayıda uyuşturucu madde ve kullanım eşyası ele geçirildi; bir şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tepebaşı'nda jandarmadan kapsamlı narkotik operasyonu: bir kişi tutuklandı

Tepebaşı'nda jandarmadan kapsamlı narkotik operasyonu

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepebaşı ilçesinde uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucu bir adreste arama yaptı. Yapılan inceleme ve operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ile satışta kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Adres aramasında 1,5 kilo gram esrar, 1 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 3 kök kenevir bitkisi, 200 adet şeffaf renkli kilitli poşet, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi bulundu.

soruşturma ve tutuklama:

Operasyon kapsamında yakalanan bir şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüpheli, adli makamlara sevk edildi ve mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın İl Jandarma Komutanlığınca sürdüğü bildirildi.

ESKİŞEHİR&#039;DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA NARKOTİK MADDELER ELE...

ESKİŞEHİR'DE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA NARKOTİK MADDELER ELE GEÇİRİLİRKEN, YAKALANAN 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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