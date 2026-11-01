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Tepebaşı'nda şerit ve park denetimi: kurallara uymayan sürücülere işlem

Eskişehir polisi, Tepebaşı Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak'ta denetim yaparak hatalı park ve şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 16:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tepebaşı'nda şerit ve park denetimi: kurallara uymayan sürücülere işlem

Denetim bölgesi ve yetkili birim:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak'ta trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimde güzergah üzerinde yürütülen kontrollerde, hatalı park eden araçlar ile şerit ihlali yapan sürücüler tespit edildi.

ihlaller ve uygulanan yaptırımlar:

Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere, ilgili maddeler uyarınca polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Denetimde uygulanan işlemler, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre kayıt altına alındı ve ihlallerin trafikte akış ve güvenlik açısından risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Yetkililer, denetimlerin sürdürüleceğini ve sürücülerin trafik kurallarına uymasının önemini vurguladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE TRAFİK POLİSİ EKİPLERİNCE HATALI PARK VE ŞERİT İHLALİ YAPAN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM...

ESKİŞEHİR'DE TRAFİK POLİSİ EKİPLERİNCE HATALI PARK VE ŞERİT İHLALİ YAPAN ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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