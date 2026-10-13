Terme'de dedesinin kullandığı araçla çarpılan 2,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

kaza nasıl gerçekleşti:

Samsun’un Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana gelen kazada, 2,5 yaşındaki Yağız Alp Ekmekci dedesinin kullandığı hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazada sürücü olarak bulunan M.E. (69) idaresindeki 55 ALR 185 plakalı araç hareket halindeyken çarpma gerçekleşti. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra çocuk ambulansla hastaneye sevk edildi.

müdahale ve hastanedeki süreç:

Yaralanan Yağız Alp Ekmekci, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Küçük Yağız Alp Ekmekci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına gönderildi.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili olarak polis ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin değerlendirme yapmak üzere soruşturma başlattı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ, OTOPSİ YAPILMAK ÜZERE SAMSUN ADLİ TIP GRUP BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ.