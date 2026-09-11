Terör prangasından kurtulmanın ekonomik hesabı: 2,3 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinop'ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında Türkiye'nin son 25 yıldaki ekonomik ve sosyal dönüşümünü değerlendirdi. AK Parti Sinop İl Başkanlığı ziyareti kapsamında yaptığı konuşmada, terör sorununu ülkenin önündeki en önemli engellerden biri olarak tanımladı ve bu yükün ekonomik hesaplarını paylaştı.

son 25 yılda kaydedilen gelişmeler:

Yılmaz, Türkiye'nin ekonomik, demokratik ve sosyal alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğini vurguladı. AK Parti'nin kuruluşundan kısa süre sonra tek başına iktidar olduğunu ve 25 yıllık siyasi süreçte iktidarını sürdürdüğünü söyledi. 2002 yılında ülkenin ekonomik büyüklüğünün 238 milyar dolar olduğunu hatırlatan Yılmaz, bugün gelinen noktanın ekonomik alandaki dönüşümü gösterdiğini ifade etti. Partinin sosyal politikalara dayanan desteğinin işçi, dar gelirli, yoksul ve orta sınıf kesimlerden geldiğini belirtti.

terörün ekonomik etkileri ve maliyet hesabı:

Yılmaz, terör olaylarının yalnızca güvenlik harcamalarıyla sınırlı kalmayıp tarım, turizm, yatırım ortamı, madencilik ve diğer ekonomik faaliyetleri doğrudan ve dolaylı etkilediğini söyledi. Bu etkilerin uzun yıllar toplandığında maliyetinin en az 2,3 trilyon dolar olduğu değerlendirmesini paylaştı: "En az diyorum, muhtemelen daha fazla. Bu terör hadiseleri doğrudan veya dolaylı etkilerle tarımı etkilemiş, turizmi etkilemiş, yatırım ortamını bozmuş, birçok aramalara engel olmuş, madenciliğe engel olmuş. Bütün hepsini 10 yıllar boyunca topladığınızda 2,3 trilyon dolarlık bir rakamdan en az bahsediyoruz."

Bu kaynakların terör yerine kalkınmaya yönlendirilmesi halinde Türkiye'nin bugün daha farklı bir noktada olabileceğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini "Bu prangadan kurtulmak istiyoruz" diye özetledi ve "Terörsüz Türkiye" hedefinin altını çizdi.

küresel riskler ve meclisin rolü:

Yılmaz, konuşmasında küresel konjonktürün de Türkiye'yi ve Karadeniz bölgesini etkilediğini belirtti; Çin-ABD rekabeti, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmelerin belirsizlikleri artırdığını söyledi. İç cepheyi güçlendirmenin önemine dikkat çekerek, farklı etnik ve mezhepsel kimliklerin bulunabileceğini ancak ortak hedefler etrafında birlik olunması gerektiğini ifade etti: "Bir olalım, beraber olalım. Yek vücut bir şekilde ülkemizi, milletimizi ileriye taşıyalım. Amacımız bu."

Yılmaz ayrıca TBMM'nin sürece destek verdiğini belirterek, Meclis'te kabul edilen yasanın 367 oyla geçmiş olmasını "tarihi bir karar" olarak nitelendirdi ve terörün geride bırakılarak kaynakların kalkınma hedeflerine yönlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, BİR DİZİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE SİNOP’A GELDİ.