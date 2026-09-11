Diyarbakır’da yeni umut: terörün sonu ve bölgesel kalkınma önceliği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Diyarbakır mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, öğle saatlerinde geldiği Diyarbakır’da Ulu Camii’de Cuma namazını kıldı, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve valilik ile AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri gerçekleştirdi. İl başkanlığında yaptığı konuşmada, bölgedeki gündemin merkezine yerleşen konulara dair hem tarihi hem de güncel değerlendirmelerde bulundu.

Fidan, ziyaretinde öncelikli temennisini "İnşallah üzerimizde kara bulut gibi dolaşan bu terör meselesi ortadan kalkar" sözleriyle dile getirdi ve bu durumun gerçekleşmesi halinde bölgenin ekonomik performansının mevcut seviyenin çok üstüne çıkacağını vurguladı.

Tarih, kimlik ve demokratik dönüşüm:

Bakan Fidan, Diyarbakır’ın antik çağlardan beri birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu belirterek coğrafyanın, iklimin ve insan yapısının kendine özgü olduğunu söyledi. Konuşmasında 12 Eylül dönemine atıfta bulunarak, o zihniyetin kimlik inkârı temelli tutumunun ülkenin bütünlüğünü ve kalkınmasını olumsuz etkilediğini ifade etti.

AK Parti iktidarlarının, devletin mevzuatı ile toplumun sosyolojik gerçekliğini uyumlu hale getirdiğini söyleyen Fidan, bunun en önemli neticesinin anayasal vatandaşlık çerçevesinde tüm vatandaşların etnik kimliği ve inancından bağımsız eşit muamele görmesinin sağlanması olduğunu belirtti. Bu dönüşümün, toplumsal kaynaşma ve bütünleşme için temel oluşturduğunu aktardı.

Bakan, demokratik reformların en önemli adımlarından birinin 2013 yılında atıldığını, özellikle dil ve Kürtçe eğitimiyle ilgili düzenlemelerin bu alanda mesafe sağladığını ifade etti. Ancak sürecin hemen tamamlanamadığını, bölgesel gelişmelerin ve dış etkenlerin bu dönüşümün hayata geçişini geciktirdiğini söyledi.

Şiddet yerine diyalog vurgusu ve 13 yıllık gecikme:

Fidan, sürecin 13 yıl daha ötelenmesine neden olan etkenlere işaret ederek, çözüm yönteminin tartışma konusu olduğunu; bundan sonra sorunların siyasal şiddet yerine diyalog yoluyla ele alınması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen sürecin, kalan meselelerin meclis ve siyasal platformlarda medeni yöntemlerle çözülmesini hedeflediğini söyledi.

Konuşmasında, siyasal partilerin, Meclis’in ve basının işleyişine atıf yaparak herkesin fikir ve taleplerini siyaset yolu ile iletmesinin önemini kaydetti. Terör ve siyasi şiddetin gündemden çıktığı bir ortamın sağlanmasının, toplumsal sorunların çözümünü kolaylaştıracağını ifade etti.

Bölgesel kalkınma, yatırım ve su projelerinin rolü:

Bakan Fidan, Diyarbakır ve çevresinin tarihi olarak Irak ve Suriye ile yakın ekonomik ve kültürel ilişkilere sahip olduğunu belirterek, bölgesel istikrar sağlandığında buraya yatırım ve ekonomik canlanmanın hızlı şekilde döneceğini söyledi. Hem Türkiye içindeki reformların hem de bölgesel işbirliklerinin ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.

Özellikle Silvan, Dicle ve Kral Kızı barajlarına değinen Fidan, bu tesislerin müştemilatı, tünelleri ve ek sulama yatırımlarıyla birlikte yaklaşık dört milyon dönüm civarında ilave alanın daha iyi sulanacağını ve ürün veriminin iki–iki buçuk misli artabileceğini aktardı. Bu projelerin Türkiye'nin gıda güvenliğine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan, bölgedeki altyapı ve şehirleşme gelişmelerine değinerek son 25 yılda yollar, yerleşim ve altyapı bakımından kaydedilen değişimi yerinde gözlemlediğini söyledi. Yatırımcıların hem ülke içinden hem de yurt dışından bölgeye ilgi duyacağını düşündüğünü ifade etti.

Kapanış: umut ve teşekkür:

Konuşmasını, Cumhurbaşkanının liderliğinin devam ettiği sürece bölgeye yönelik hizmetlerin aksamadan süreceği temennisiyle noktalayan Fidan, bölge halkının sürece sahip çıkması, desteği ve aklı selimin korunmasının önemine dikkat çekti. Tekrar ederek, "Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum" dedi ve katkı sağlayanlara teşekkür etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN, ÇEŞİTLİ PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE ÖĞLEN SAATLERİNDE DİYARBAKIR’A GELDİ. ULU CAMİDE CUMA NAMAZINI KILAN BAKAN FİDAN DAHA SONRA ESNAF VE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ. BAKAN FİDAN, DAHA SONRA DİYARBAKIR VALİLİĞİNİ ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. ARDINDAN AK PARTİ DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞINA GEÇEN BAKAN FİDAN, BURADA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.