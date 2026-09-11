new york’ta 11 eylül’ün 25. yılı anıldı

ABD'nin New York kentinde, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri tek tek okundu. Sıfır Noktası'ndaki Ulusal 11 Eylül Anıtı ve Müzesi tarafından gerçekleştirilen program sabahın erken saatlerinde başladı ve yakınları ile yetkililerin katılımıyla devam etti.

törenin akışı ve saygı duruşları:

Tören yerel saatle 08.40'ta başladı. Kurban yakınları sabahın erken saatlerinden itibaren anıt alanında toplanarak hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu panolara çiçek bıraktı ve isimleri okundu. 11 Eylül 2001 saldırılarının yanı sıra 26 Şubat 1993'te Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri de içerecek şekilde toplam 2 bin 983 kişinin isimleri yakınları tarafından dile getirildi.

Törende, saldırıların kritik anlarını simgeleyen altı ayrı saygı duruşu gerçekleştirildi. Anma sıralaması sırasında çan çalınarak ve kısa duraklamalarla şunlar hatırlandı: ilk uçağın Kuzey Kulesi'ne çarpması (08.46), ikinci uçağın Güney Kulesi'ne çarpması (09.03), Pentagon'un vurulması (09.37), Güney Kulesi'nin çöküşü (09.59), United Airlines sefer 93'ün Pennsylvania'da düşüşü (10.03) ve Kuzey Kulesi'nin çöküşü (10.28).

Bu yıl törende ilk kez yedinci bir saygı duruşu daha yapıldı. Kurbanların isimlerinin okunmasının ardından gerçekleştirilen ek saygı duruşunda, saldırıların ardından toksik maddelere maruz kalmaları sonucu ortaya çıkan ve "11 Eylül bağlantılı" kabul edilen hastalık ve yaralanmalar nedeniyle yaşamını yitirenler anıldı.

sağlık etkileri ve ailelerin çağrıları:

Tören boyunca sıkça vurgulanan nokta, 25 yıl geçse de saldırıların etkilerinin sürdüğü oldu. İkiz Kuleler'in çöküşüyle Aşağı Manhattan'ı kaplayan yoğun toz ve enkaz ile yangınların havaya yaydığı toksik maddelerin, ilk müdahale ekipleri, bölgede çalışanlar ve sakinler üzerinde kalıcı sağlık sorunlarına yol açtığına dikkat çekildi. Dünya Ticaret Merkezi Sağlık Programı kapsamında kurtarma, enkaz kaldırma ve iyileştirme çalışmalarına katılan binlerce kişiye 11 Eylül bağlantılı hastalık teşhisi konulduğu; bu hastalıklar sonucu zaman içinde çok sayıda ölüm gerçekleştiği vurgulandı.

Resmi rakamlara göre, 11 Eylül bağlantılı hastalıklar nedeniyle New York İtfaiyesi üyelerinden yaklaşık 600'den fazla kişinin ve New York Polis Teşkilatı (NYPD) mensuplarından ise 450'yi aşkın kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Tören sırasında bazı kurban yakınları, saldırılarda Suudi Arabistan'ın rolüne ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirerek, saldırılarla bağlantılı gizli belgelerin kamuoyuna açıklanması çağrısında bulundu. Aileler, mesajlarını törene katılan yetkililere iletmelerini isteyerek özellikle James David Vance üzerinden dönemin yönetimine ve bugün görevde bulunanlara seslendi.

siyaset, katılımcılar ve güvenlik önlemleri:

Törene siyaset dünyasından dikkat çeken isimler katıldı. Anma programında eski ABD başkanları Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton yer aldı; törende ayrıca ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de hazır bulundu. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump New York'taki törene katılmadı; Trump anma gününü Pentagon'da düzenlenen programla geçirdi.

Geniş güvenlik önlemleri kapsamında NYPD, özellikle Aşağı Manhattan ve Dünya Ticaret Merkezi çevresinde tedbirleri artırdı. NYPD Komiseri Jessica Tisch tören öncesi yaptığı açıklamada bazı sokakların trafiğe kapatıldığını, belirli bölgelere erişim kısıtlamaları getirildiğini ve bu yılki görevlendirmenin son yılların en kapsamlısı olduğunu bildirdi.

Tören, anma ve anlama çabalarının bir arada yürütüldüğü, hem kayıpların yasının tutulduğu hem de uzun vadeli etkilerinin hatırlandığı bir program olarak tamamlandı. Yakınları tarafından okunan isimler ve eklenen saygı duruşu, 25 yıl sonra bile hem bireysel hem toplumsal hafızanın canlı tutulduğunu gösterdi.

ABD’nin New York kentinde, 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 25. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninde saldırıda hayatını kaybedenlerin adları tek tek okundu. Törene ABD Başkan Yardımcısı James David Vance’in yanı sıra eski ABD Başkanları Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.