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Erdoğan'dan birlik ve hizmet mesajı: siyaset rantıyla ülke kazanmaz

Erdoğan, hizmet heyecanının azalmadığını belirterek siyasetçileri kariyer veya rant kapısı görenlerin Türkiye'ye fayda sağlamayacağını söyledi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan birlik ve hizmet mesajı: siyaset rantıyla ülke kazanmaz

Erdoğan'dan birlik ve hizmet mesajı: siyaset rantıyla ülke kazanmaz

"Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün, yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz."

siyasete eleştiri:

"Siyaseti kariyer, rant kapısı olarak görenlerin Türkiye’ye hiçbir faydası dokunmaz. Belediyelerdeki yolsuzluk skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir."

birlik ve gelecek vurgusu:

"Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla 86 milyon olarak hep beraber mutlu, huzurlu, müreffeh ve aydınlık istikbale yürümemize set çekilmesine izin vermeyiz."

Erdoğan’ın sözleri, hizmete devam kararlılığı ile siyasete yönelik eleştiriyi aynı çerçevede sundu. Vurgu, hem kamu hizmetinin sürdürülmesi hem de toplumsal birlik ve adalet talebine ilişkindir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün, yola...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimize hizmet heyecanımızdan hiçbir şey eksilmedi. Bugün, yola çıktığımız ilk günkü kadar kararlı ve azimliyiz."

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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