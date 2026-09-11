Dolar 48,5980 +0,14%
Euro 56,3954 +0,01%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.878,73 -0,11%
EUR/USD 1,1604 -0,08%
Brent Petrol 104,92 -2,52%
--°

Alemdar: Cumhurbaşkanı bakanlara talimat verdi, endüstri bölgesi süreci sürüyor

Yusuf Alemdar, Erdoğan'a Ferizli ve Kaynarca'da geniş alanların endüstri bölgesi ilanı talebini iletti; Cumhurbaşkanı bakanlara çözüm için talimat verdi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 19:10

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Alemdar: Cumhurbaşkanı bakanlara talimat verdi, endüstri bölgesi süreci sürüyor

görüşmenin zemini:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Ardından Rize'deki programa katılarak Cumhurbaşkanı ile yüz yüze bir araya geldi.

ele alınan konular:

Görüşmede, Ferizli ve Kaynarca ilçelerindeki geniş alanların endüstri bölgesi ilan edilmesi süreci ele alındı. Alemdar, bu taleple ilgili bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanı'na sunduğunu belirtti.

Başkan Alemdar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti: 'Bugün Rize’de, Ferizli ve Kaynarca ilçelerimizde geniş bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesi durumu ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir bilgilendirmede bulunduk. Cumhurbaşkanımız da ilgili Bakanlara bizzat bu konunun çözüme kavuşturulması için talimatlarını verdi.'

izleme ve beklenti:

Alemdar, Cumhurbaşkanı'nın talimatının ardından sürecin yakından takip edileceğini vurgulayarak, ilçelere ve şehre hayırlı olmasını diledi. Başkan ayrıca, 'Milletimizin sesine asla kayıtsız kalamayız' sözüne atıf yaparak çalışmaların devam edeceğini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TELEFON GÖRÜŞMESİ VE RİZE'DEKİ BULUŞMANIN DETAYLARINI PAYLAŞTI.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Güler’den Iğdır kazasında şehit düşen er Ziya Koparan için taziye mesajı
images

Terörsüz Türkiye için milletin kararlı duruşu ve siyasette uzlaşı çağrısı
images

Pentagon'da 11 Eylül anması: asla ama asla unutmayacağız
images

Erdoğan'dan birlik ve hizmet mesajı: siyaset rantıyla ülke kazanmaz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

KBÜ yeni dönemde araştırma üniversitesi hedefiyle uluslararasılaşma ve ar-ge'yi hızlandırıyor

Nevşehir'de cumhurbaşkanına hakaret ve terör propagandası suçlamasıyla tutuklama

bilişsel görevlerin eklenmesi diyabetli yaşlılarda hem zihin hem fiziksel performansı iyileştirdi

Yeşilköy'de jandarma operasyonu: izinsiz kazıda 5 kişi yakalandı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı