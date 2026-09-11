Alemdar: Cumhurbaşkanı bakanlara talimat verdi, endüstri bölgesi süreci sürüyor

görüşmenin zemini:

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Uluslararası Peyzaj ve Süs Bitkileri Fuarı açılış töreni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Ardından Rize'deki programa katılarak Cumhurbaşkanı ile yüz yüze bir araya geldi.

ele alınan konular:

Görüşmede, Ferizli ve Kaynarca ilçelerindeki geniş alanların endüstri bölgesi ilan edilmesi süreci ele alındı. Alemdar, bu taleple ilgili bilgilendirmeyi Cumhurbaşkanı'na sunduğunu belirtti.

Başkan Alemdar, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti: 'Bugün Rize’de, Ferizli ve Kaynarca ilçelerimizde geniş bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesi durumu ile ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bir bilgilendirmede bulunduk. Cumhurbaşkanımız da ilgili Bakanlara bizzat bu konunun çözüme kavuşturulması için talimatlarını verdi.'

izleme ve beklenti:

Alemdar, Cumhurbaşkanı'nın talimatının ardından sürecin yakından takip edileceğini vurgulayarak, ilçelere ve şehre hayırlı olmasını diledi. Başkan ayrıca, 'Milletimizin sesine asla kayıtsız kalamayız' sözüne atıf yaparak çalışmaların devam edeceğini ve konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YUSUF ALEMDAR, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TELEFON GÖRÜŞMESİ VE RİZE'DEKİ BULUŞMANIN DETAYLARINI PAYLAŞTI.