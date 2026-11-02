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Ters yönü seçen motosiklet sürücüsünün kovalamacası hastanede sona erdi

Antalya Muratpaşa'da ters yönde giden motosiklet sürücüsü iki kazaya karıştı; yunus timlerinin takibi sonrası kaza yapıp yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ters yönü seçen motosiklet sürücüsünün kovalamacası hastanede sona erdi

olayın gelişimi:

Olay, saat 12.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Güllük Caddesi ile Tonguç Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddialara göre ters yönde ilerleyen motosiklet, ilk olarak 35 BYJ 901 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kısa süre yere düştü ancak tekrar motosiklete binip ters yönden ilerlemeye devam etti.

ilk çarpışma ve ihbar:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Görgü tanıkları, sürücünün kaza sonrası ters yönden gelen araçları tehlikeye atarak ilerlediğini aktardı. Olay sonrası durum, bölgedeki trafikte risk oluşturdu.

takip ve son kaza:

Motorize yunus timleri tarafından takibe alınan motosiklet, Muratpaşa Mahallesi 588 Sokak'ta bir kez daha kaza yaptı; bu kez 07 AYZ 448 plakalı hafif ticari araca çarpıp yol kenarına savruldu. Motosiklet bir süre sürüklendikten sonra kaldırım taşlarına çarparak durdu ve sürücü yaralandı.

yaralanma ve müdahale:

Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre, sürücünün ismi Batuhan K. olarak öğrenildi ve ehliyeti bulunmadığı belirlendi. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre aksadı.

YARALI MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE...

YARALI MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDEKİ İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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