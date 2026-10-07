Tezgâhta unutulan güneş gözlüğünü takıp çıkan kişinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir döviz bürosunda yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre olay Cumartesi günü öğle saatlerinde gerçekleşti; işlemini yapan müşteri tezgâhta bıraktığı gözlüğünü almayı unutunca, daha sonra gelen bir başkası bu gözlüğü alıp kafasına takarak mekândan ayrıldı.

Görüntülerdeki anlar:

Kamera kayıtlarına göre önce işlem yapan ve adı açıklanan Metin Amuca, bankoya bıraktığı güneş gözlüğünü unutarak ayrıldı. Amuca'nın ardından gelen kişi boynundaki kendi gözlüğünü çıkarıp tezgâha koydu, işlem bitince unutuğu belirtilen güneş gözlüğünü alıp kafasına taktı, kendi gözlüğünü de sararak cebine koydu ve iş yerinden ayrıldı.

sahibin çağrısı ve beklentisi:

Gözlüğün pahalı olduğunu belirten Metin Amuca, olası bir yanlışlık olabileceğini söyleyerek ürünü döviz bürosuna teslim eden kişi için soruşturma açmayacağını bildirdi. Amuca, gözlüğün iade edilmesi çağrısında bulundu ve sahibine teslim edilmesi halinde şikayetçi olmayacağını ifade etti.

Olayın kayıt altına alınmasının, gözlüğün bulunması ve teslim edilmesi sürecinde yardımcı olabileceği belirtiliyor. Yetkililer veya iş yeri yetkilileri tarafından yapılacak açıklamalar, bulunan eşyanın sahibine ulaşmasında belirleyici olacaktır.

METİN AMUCA GÖZLÜĞÜNÜ ALANA SESLENDİ