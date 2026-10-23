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Tibet'te gece 7 büyüklüğünde deprem: Baqen ilçesi ağır hasar aldı

Tibet Özerk Bölgesi'nde 22.33'te 10 km derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi öldü, 65 yaralı, 12.489 kişi tahliye edildi.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tibet'te gece 7 büyüklüğünde deprem: Baqen ilçesi ağır hasar aldı

Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde dün yerel saatle 22.33'te ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki yerleşimlerde ciddi etkiler bıraktı. Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre sarsıntının en ağır hissedildiği yer Nagqu şehrine bağlı Baqen ilçesi oldu.

Etkilenen yerleşimler ve bilanço:

Resmi açıklamalara göre depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı; yaralananların 11'inin durumu ağır olarak bildirildi. Etkilenen bölgeden toplam 12 bin 489 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yardım ve kurtarma çalışmaları:

Arama-kurtarma ve acil yardım çalışmaları devam ediyor. Bölgeye gönderilen yardım malzemeleri arasında bin adet prefabrik ev, 3 bin 200'den fazla çadır, 2 bin 800'den fazla yatak ve yorgan ile soba ve giysi gibi temel ihtiyaçlar bulunuyor. Yetkililer, kurtarma ve dağıtım operasyonlarının sürdüğünü ve önceliğin yaşam güvenliği ile barınma sağlanmasına verildiğini belirtti.

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti...

Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 16 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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