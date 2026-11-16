Genç mucitlerden somut projelere: mskü'de teknoloji takımları buluştu

MSKÜ'de 'Fikirden Yarışa, Yarıştan Geleceğe' etkinliği düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) ev sahipliğinde, MSKÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu Teknoloji Kulüpler Birliği üyesi MSKÜ Mühendislik Atölyesi Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesinde yapıldı. Etkinlik; akademi, kamu kurumları, sanayi temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirerek üniversitedeki teknoloji odaklı çalışmaları görünür kıldı.

Programa MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Avcı, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç, GEKA Muğla Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehmet Sert, MSKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz ile T3 Vakfı Muğla İl Sorumlusu ve TEKNOFEST Muğla İl Koordinatörü Tuğba Evci başta olmak üzere çok sayıda katılımcı yer aldı.

Etkinlikte öne çıkan projeler:

Üniversitenin teknoloji takımları stantlarında geniş bir yelpazede projelerini tanıttı. Katılımcıların ilgi gösterdiği çalışmalar arasında insansız deniz araçları, su altı roketleri, insansız su altı sistemleri, yapay zekâ destekli sağlık çözümleri, havacılık uygulamalarında yapay zekâ, maden teknolojileri ve Formula Student gibi alanlar yer aldı. Takımların sunduğu teknik yaklaşımlar ve prototipler, ziyaretçilerle doğrudan geri bildirim alma fırsatı buldu.

Standlarda yer alan takımlar arasında Turgutreis, Balcı, Aeroshield, Nautılus, DeepDiagnosis, Aksa Technology, Firuze, HawkRender, MSKU Racing, Elektromıknatıslı Daralan Oluk (EDO) ve Feraset gibi grupların çalışmaları katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Bu takımlar, projelerinin teknik altyapısını, uygulama alanlarını ve yarışma hedeflerini ziyaretçilere anlattı.

Yarışma deneyimleri ve atölye tanıtımı:

Program kapsamında TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması’nda Türkiye dördüncülüğü elde eden Araştırma Görevlisi Dr. Ercan Polat ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide yarışma sürecindeki deneyimler, proje geliştirme aşamaları ve fikirlerin somut ürünlere dönüştürülmesi ele alındı; katılımcılar uygulamalı öneriler ve süreç yönetimi hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde ve Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu öncülüğünde MSKÜ bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi tanıtıldı. Atölyenin sunduğu imkânlar, kullanım alanları ve burada yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verildi; atölyenin öğrencilerin proje geliştirme ve prototipleme süreçlerine katkısı vurgulandı.

Bu buluşma, öğrencilerin teknoloji alanındaki fikirlerini yarışma odaklı projelere dönüştürmelerine destek olmayı, üniversitede yürütülen teknoloji çalışmalarını paylaşmayı ve yeni sanayi–üniversite iş birliklerini geliştirmeyi amaçladı. Etkinlik, katılımcılar arasında doğrudan temasların kurulmasına, deneyim aktarımına ve potansiyel ortaklıkların filizlenmesine zemin hazırladı.

MSKÜ’DE ‘FİKİRDEN YARIŞA, YARIŞTAN GELECEĞE’ BULUŞMASI