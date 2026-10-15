tiran’da 14 saat süren öğrenci protestoları: binalar hasar gördü, 51 polis yaralandı

Tiran'da gün boyu süren çatışmalar kamu ve özel binalarda büyük hasara yol açtı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da öğrencilerin katıldığı protestolar dün yaklaşık 14 saat sürdü. Eylemler sırasında Eğitim Bakanlığı binasının bir bölümü ateşe verildi; Başbakanlık Ofisi, Maliye ve İçişleri binaları ile çevredeki işletmeler de saldırıya uğradı. Arnavutluk polisi, göstericilere müdahale ederken göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandığını bildirdi.

gösterilerin tırmanışı ve güvenlik bilançosu:

Protesto, lise ve üniversitelerde ders boykotlarıyla başlayan kitlesel katılımın ardından, göstericilerin taş ve yanıcı maddeler atmasıyla şiddetlendi. Polis, eylemler sırasında 51 polis memurunun yaralandığını ve 65 göstericinin polise, kamu kurumlarına ve özel mülklere saldırdıkları şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Güvenlik güçleri, maskeli göstericilerin polise taş, sert cisimler ve molotof kokteylleri fırlattığını belirtti.

polis merkezine saldırı ve milletvekilleriyle arbede:

Gece saatlerinde bazı göstericiler 2 No’lu Polis Merkezi'nin camlarını kırarak içeri girdi ve merkez bahçesinde ateş yaktı. Müdahalenin ardından bazı göstericiler gözaltına alınırken, Tiran’daki 3 No’lu Polis Merkezi önünde muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) milletvekilleri ile polis arasında arbede yaşandığı bildirildi. Milletvekilleri, öğrencilerle görüşmelerine izin verilmediğini ve polis şiddetine maruz kaldıklarını savundu.

siyasi tepkiler ve lider çağrıları:

Ana muhalefet PD lideri Sali Berisha, protestoların ardından Başbakan Edi Rama'nın istifasını talep etti ve öğrencilere tam destek sözü verdi. Berisha, eylemleri "sabrın taştığı nokta" olarak nitelendirerek, Arnavutların Rama ve hükümetinin gitmesi için öğrencilere destek vermesini istedi. Öte yandan Başbakan Yardımcısı Albana Koçiu, göstericilere itidal ve olgunluk çağrısı yaparak, "Arnavutluk’un değişmek için yanması gerekmediğini" söyledi.

Başbakan Rama ise Avrupa Koleji binasının ofisinin tahrip edilmesine tepki gösterdi; ofisin camlarının kırıldığı ve yangın çıktığını sosyal medya üzerinden paylaşarak, yıkımın arkasında muhalefetin olduğunu öne sürdü ve sorumluların ülkenin ilerleyişini baltalamaya çalıştığını savundu.

eylem bağlamı ve uluslararası yansımalar:

Öğrenci protestoları, ülke gündeminde uzun süredir tartışılan yüksek öğrenim koşulları, öğrenim ücretleri ve yolsuzluk iddiaları ekseninde devam ediyor. Eylemler, Jared Kushner ile bağlantılı bir lüks turizm projesine ilişkin tartışmaların gölgesinde sürerken, aynı hafta Arnavutluk'un 2027 sonuna kadar AB'ye katılım sürecinde bir müzakere faslını daha kapattığı döneme denk geldi. Bu gelişme, AB'nin polisin göstericilere ve gazetecilere karşı aşırı güç kullandığı iddialarının soruşturulmasını talep etmesine yol açtı.

Yetkililer, protestoların öğretim üyelerinin desteğiyle bugün de sürmesinin beklendiğini bildiriyor. Ülkede hem sokaktaki tansiyonun hem de siyasi kutuplaşmanın yüksek olduğu bu dönemde kamu ve özel mülklere verilen zarar ile güvenlik güçlerinin yaşadığı yaralanmalar, krizin derinliğini ortaya koyuyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün 14 saat süren şiddetli öğrenci protestolarında Eğitim Bakanlığı binasının bir bölümü ateşe verilirken, Başbakanlık Ofisi, Maliye ve İçişleri bakanlıkları ile çevredeki birçok işletmeye de saldırı düzenlendi. 51 polis yaralandı ve 65 gösterici gözaltına alındı.