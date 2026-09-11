Anadolu Kavağı buluşması: İsmail Kartal ile Oğuz Çetin yaklaşık iki saat görüştü

Fenerbahçe'de dün istifasını açıklayan ve bugün takım idmanında yer almayan İsmail Kartal ile Kulübün Futbol Direktörü Oğuz Çetin arasında bugün bir görüşme gerçekleşti. Gelişme, sarı-lacivertli kulüpte hareketli saatlerin devam ettiğini gösterdi.

kartal'ın istifası ve başkanın kararı:

Teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan ekibi Roma ile oynanan maçın ardından istifasını açıkladı; ancak Başkan Aziz Yıldırım tarafından istifası kabul edilmedi. Bu kararın ardından camiada belirsizlik sürmüştü.

antrenman yokluğu ve Anadolu Kavağı görüşmesi:

Kartal, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı. Bunun üzerine Oğuz Çetin, görüşme yapmak üzere Anadolu Kavağı'na gitti. İkili arasında yaklaşık iki saat süren bir görüşme yapıldı ve toplantının ardından Çetin buradan ayrıldı.

taraftarların desteği:

Görüşme esnasında az sayıdaki taraftar, İsmail Kartal'a destek vermek amacıyla Kartal'ın evinin önünde tezahüratlar yaptı ve pankart açtı. Kulüp içindeki bu hareketlilik, önümüzdeki günlerde takip edilecek gelişmelerin işareti olarak değerlendiriliyor.

FUTBOL DİREKTÖRÜ OĞUZ ÇETİN, İSMAİL KARTAL İLE GÖRÜŞMEK ÜZERE ANADOLU KAVAĞI'NA GİTTİ. İKİLİ ARASINDA YAKLAŞIK 2 SAATLİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ. GÖRÜŞMENİN ARDINDAN OĞUZ ÇETİN, BURADAN AYRILDI.