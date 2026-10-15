Tırın bariyerlere çarpması dikiltaş mevkiinde trafiği durdurdu

Dikiltaş mevkiinde tır bariyerlere çarparak yolu kapattı

Van-Hakkari kara yolunun Dikiltaş mevkisinde gece geç saatlerde meydana gelen kazada, 34 PUS 683 plakalı tır bariyerlere çarparak yolu kapattı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre tır, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol üzerinde kaldı ve bölgedeki trafik durma noktasına geldi; sürücüler bir süre beklemek zorunda kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda tır kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücülerin tepkisi:

Yolda beklemek zorunda kalan sürücüler, çalışmaların tamamlanması ve ulaşımın yeniden sağlanması dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.

VAN-HAKKARİ KARA YOLUNUN DİKİLTAŞ MEVKİSİNDE BARİYERLERE ÇARPARAK YOLU KAPATAN TIR NEDENİYLE TRAFİK DURDU.