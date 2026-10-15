Dolar 49,4119 +0,07%
Euro 55,5260 +0,51%
Bist 12.045,85 -0,60%
Altın Gram 6.616,00 +1,38%
EUR/USD 1,1216 +0,53%
Brent Petrol 104,31 -1,65%
--°

Tırın bariyerlere çarpması dikiltaş mevkiinde trafiği durdurdu

Dikiltaş mevkisinde bariyerlere çarpan 34 PUS 683 plakalı tır Van-Hakkari yolunu kapattı; Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri trafiği açtı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tırın bariyerlere çarpması dikiltaş mevkiinde trafiği durdurdu

Dikiltaş mevkiinde tır bariyerlere çarparak yolu kapattı

Van-Hakkari kara yolunun Dikiltaş mevkisinde gece geç saatlerde meydana gelen kazada, 34 PUS 683 plakalı tır bariyerlere çarparak yolu kapattı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre tır, henüz bilinmeyen bir nedenle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yol üzerinde kaldı ve bölgedeki trafik durma noktasına geldi; sürücüler bir süre beklemek zorunda kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda tır kaldırılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sürücülerin tepkisi:

Yolda beklemek zorunda kalan sürücüler, çalışmaların tamamlanması ve ulaşımın yeniden sağlanması dolayısıyla ekiplere teşekkür etti.

VAN-HAKKARİ KARA YOLUNUN DİKİLTAŞ MEVKİSİNDE BARİYERLERE ÇARPARAK YOLU KAPATAN TIR NEDENİYLE...

VAN-HAKKARİ KARA YOLUNUN DİKİLTAŞ MEVKİSİNDE BARİYERLERE ÇARPARAK YOLU KAPATAN TIR NEDENİYLE TRAFİK DURDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beykoz'da gece bastıran yağmur sabah eşyaların tahliyesini getirdi
images

Ayazağa'da su baskını iş yerlerinde mahsur kalanları iş makineleriyle kurtarıyor
images

Hasanefendi'de fren manevrası kaza getirdi
images

Gece yarısı İpekyolu'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Silifke Atatürk Gazi Çiftliği restorasyonla cumhuriyet mirasını yaşatıyor

Ayazağa'da su baskını iş yerlerinde mahsur kalanları iş makineleriyle kurtarıyor

Erzincan trafiğinde yeni eşik: kayıtlı araç sayısı 87 bin 410'a ulaştı

Dedekuyusu caddesi baştan sona yenilendi: vatandaşların kullanımına açıldı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı